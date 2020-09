Diputación Badajoz inicia nuevo servicio de medición contaminación acústica

Ep.



La Diputación de Badajoz, en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de Mérida y la Guardia Civil de Badajoz, pone en marcha a partir de este miércoles, día 23, un nuevo servicio de medición de niveles de contaminación acústica, que pretende impulsar este tipo de mediciones en aquellos municipios pacenses que lo soliciten, combinado con cursos de formación.



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acompañado del fiscal jefe del Área de Medio Ambiente de Mérida, Francisco Ortega Silva, y el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado Fuentes, ha presentado este martes en rueda de prensa vía 'streaming' este nuevo servicio de medición de ruidos, basado en avanzada tecnología que garantice la extracción de las pruebas pertinentes en los expedientes administrativos que se sustancien.



Adicionalmente, se ha diseñado un plan formativo en materia de contaminación acústica, enfocado a responsables y técnicos municipales y en cuyas 'webinars' ya planificadas participarán la Fiscalía de Medio Ambiente de Mérida y el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz para que todos los sectores implicados conozcan los problemas de los alcaldes y técnicos municipales.



En su intervención, Gallardo ha agradecido a Francisco Ortega y a Manuel Delgado su presencia en esta comparecencia en la que se da a conocer este servicio, fruto del 'Foro de derecho urbanístico' realizado hace unos meses en Badajoz, impulsado por la diputación pacense y que pretendió que distintos actores, que "en algunos momentos" se tienen que encontrar pero que trabajan de forma separada, pudieran tener un punto de encuentro para conocer "mejor" la ley, al mismo tiempo que las "preocupaciones" de los alcaldes pacenses. Un 'Foro de derecho urbanístico' que, como ha comentado, "constató que hay una verdadera preocupación" en los alcaldes de los municipios de la provincia por todo lo que tiene que ver con el ruido, así como con el conocimiento de la ley que ampara a los ciudadanos en su derecho al descanso, en el que hay una "línea delgada" con el derecho al ocio, por lo que es "necesario" que se pueda conocer y entender y tener también "instrumentos" que permitan dar "seguridad" a los regidores.



"La contaminación acústica es un ruido muy molesto para los alcaldes y alcaldesas, es un ruido muy molesto porque tenemos que, siempre, estar trabajando en esa línea que decía anteriormente donde el vecino tiene su derecho y el hostelero se queja de que no pueda llevar a cabo su negocio", ha abundado Gallardo, para quien por eso se crea este nuevo servicio de medición de los niveles de contaminación acústica, que va a poner en marcha la diputación a través de una empresa especializada en materia de ruidos, Intromac.



Según ha explicado, "en definitiva" pretende impulsar la medición acústica en todos y cada uno de los municipios que lo soliciten a la Diputación de Badajoz con dos soportes esenciales, como tener a la Fiscalía de Medio Ambiente de Mérida y al Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz como "aliados para lograr el fin concreto".



Igualmente, Gallardo ha apuntillado que este proyecto también está relacionado con la formación y los cursos que han de darse en los próximos meses y que permitan a los responsables públicos tener un mayor conocimiento sobre la ley y cómo han que actuar, ante lo cual ha hecho hincapié en que "luego el instrumento físico se lo pone la diputación a través de esos elementos que miden el ruido".



DE 40 A 45 MEDICIONES



Miguel Ángel Gallardo ha detallado que este proyecto permite la posibilidad de poner a disposición de los alcaldes a partir de este miércoles, día 23, los instrumentos de medición y que, para conocer su incidencia, lo han querido hacer a través de un contrato menor con una empresa y que contempla de 40 a 45 mediciones.



"Ojalá y dentro de dos meses tuviéramos que iniciar un procedimiento ya de mayor alcance porque los alcaldes y las alcaldesas lo utilizan con frecuencia, porque eso será sinónimo de que también estarán más seguros los vecinos, y los propios representantes públicos", ha reconocido, para concretar que el Área de Fomento coordinará todo lo relacionado con este proyecto que "no solamente queda en la medición".



Así, ha avanzado, el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) que tiene convenios con los ayuntamientos podrá tramitar las multas, de manera que "no solamente es medir e iniciar el expediente" puesto que "lo más complicado" es que el expediente "continúe sin que se caduque porque se pasan los plazos y llegue a feliz término", que es que quien ha incumplido las normas pueda ser sancionado por el órgano correspondiente.



FORMACIÓN Y COLABORACIÓN



Por su parte, Francisco Ortega ha agradecido la invitación de la diputación, con la que ha colaborado en todo tipo de aulas formativas dentro del Área de Medio Ambiente y de delitos urbanísticos o medioambientales como la contaminación acústica, a la vez que ha tildado de "fundamental", dentro del ámbito de actuación de la Fiscalía, el aspecto informativo en este sentido.



Por eso, ha dicho, es "muy importante" la labor llevada a cabo por la diputación con respecto a este tipo de cursos formativos y en el conocimiento de los alcaldes de poblaciones con menos habitantes, dado que, en el ámbito de la citada fiscalía, los delitos están en "continuo movimiento" y "adaptación" con respecto a la normativa europea.



"Muchas veces nos damos cuenta, al menos desde mi experiencia laboral, de la falta de conocimiento que hay en ciertas entidades locales, alcaldes, concejales, lo cual le conlleva muchas veces a cometer errores o cometer ciertas irregularidades, pero básicamente por la falta de conocimiento precisamente en cuanto a la normativa que está en continua adaptación", ha agregado, para matizar que dicha adaptación se hace "en pro" de la protección del medio ambiente o de la vida privada de las personas en el caso de los delitos de contaminación acústica.



En último lugar ha tomado la palabra Manuel Delgado, que ha agradecido también que la diputación haya contado con la Guardia Civil para sumarse a este proyecto, de manera que "halaga" el trabajo de los compañeros del Seprona durante todos estos años y cuya experiencia se ha ido desarrollando en el ámbito penal en apoyo de diligencias judiciales, así como en torno a la importancia de los informes periciales que se desarrollan por parte del personal técnico para llegar a "buen puerto" en el procedimiento.



De este modo, ha expuesto que contar con el personal de la Guardia Civil para la parte formativa de este proyecto permite "de alguna forma aprovechar esa experiencia acumulada" para poder transmitirla, y que sirva también como "ejemplo" a los alcaldes y el personal de las entidades locales a la hora de ver qué forma hay para aplicar este tipo de normativa e "incluso" en el caso de que algún ayuntamiento considere que "hace falta" alguna ordenanza específica.