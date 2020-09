El PSOE de Badajoz critica la "dejación de funciones" del edil Jesús Coslado

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado la "dejación de funciones" del concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado, al no haber arreglado el puente de madera de Puerta Pilar 20 días después de decir que se solucionaría al día siguiente, por lo que le exige que pida disculpas a los ciudadanos.

En concreto, según los socialistas, tras las críticas sobre el estado del puente, el concejal reconoció el pasado 20 de agosto ante los medios de comunicación que el puente presentaba un "mal estado de conservación" y se comprometió a solucionarlo "en esos días o la siguiente semana, pero siempre antes de fin del mes de agosto".

Sin embargo a día 10 de septiembre el puente "sigue como estaba. O peor, pues el precinto de la Policía Local está por lo suelos ante el paso de los días y no está garantizada la seguridad de los vecinos".

De este modo, a través de una nota de prensa, los socialistas pacenses subrayan que "no es la primera vez" que el concejal de Parques y Jardines "tiene que arreglar el puente por indicación del PSOE", pues hace cuatro años hubo que solucionar los "problemas" de los maderos del puente, que estaban "muy deteriorados", algo que "de nuevo se le ha tenido que recordar al edil".

"Lo que no puede ser es que el concejal del PP responda tan alegremente a los medios señalando que al día siguiente y en posteriores (y por que no había días antes) se procedería al arreglo del puente. Es evidente que antes de hacer esas declaraciones no consultó a los técnicos municipales y que habló por hablar, siendo claramente un imprudente y un mentiroso", concluyen.