El Circuito 'Music Run' de la Diputación de Badajoz regresa con cinco pruebas que tendrán lugar del 19 de septiembre al 31 de octubre con la modalidad virtual como principal novedad, junto a la implementación de medidas higiénico-sanitarias con motivo de la crisis sanitarias de la Covid-19.



En concreto, el circuito arranca el 19 de septiembre en Mérida, y continúa el día 26 en Villanueva de la Serena, y ya en octubre se disputará el 10 en Almendralejo, el 24 en Zafra y el 31 en Don Benito, todas ellas en horario nocturno con distintas modalidades, también para niños con la modalidad denominada 'Kids', y un límite de participantes fijado en unos 200 para cada una.



El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y un representante de los organizadores, José María Mangas, han presentado el Circuito Music Run en una rueda de prensa en Badajoz, en la que el vicepresidente primero ha destacado que no es un evento deportivo "cualquiera" y que muestra "una vez más" el "compromiso" de la institución provincial por el deporte y la seguridad.



En este sentido, ha explicado que las cinco carreras recorrerán zonas emblemáticas de cada localidad, como es el caso de la Mérida en torno al Parque del Río, el Puente Romano o el Acueducto de los Milagros, e incorporan medidas sanitarias, como la inscripción online, la nueva modalidad virtual, un 'muro del corredor' también online, o salidas escalonadas para que adultos y niños puedan participar "en las mejores garantías de seguridad".



También ha resaltado que se trata de circuitos urbanos de 5 kilómetros en los que pueden participar los mayores de 16 años, junto a pruebas no competitivas para los menores de 12 años, y que a los participantes de la modalidad presencial se les facilitará una 'bolsa del corredor'.



Por su parte, José María Mangas ha agradecido a la diputación su apuesta por el deporte que, en opinión de la organización de 'Music Run', "tiene que formar parte de la solución y no parte del problema", y ha valorado que en estos tiempos "tan difíciles" el deporte se ha "paralizado" y la gente está "ansiosa" de practicarlo "de forma segura", para lo cual se han habilitado distintos protocolos que ya se están utilizando en algunas competiciones oficiales.



NOVEDADES



Respecto a las novedades de este año, Cabezas ha destacado que un tanto por ciento de la inscripción, que tiene un coste de 6 euros y es gratuita en el caso de los niños, se destinará a fines solidarios y, en esta ocasión, a Cruz Roja en el marco de la actual coyuntura sanitaria, así como que existe la opción de inscribirse "por motivos solidarios aún cuando no se participe activamente en las pruebas".



Otra de las novedades es la nueva modalidad de participación, Music Run Virtual Series, que posibilita realizar el circuito Music Run desde cualquier lugar del mundo, convirtiéndose en una experiencia individual que se comparte de forma colectiva y sincronizada, y que es posible gracias a las tecnologías de geolocalización y la sincronización de plataformas digitales relacionadas con el entrenamiento GPS de todos los participantes. Así, el corredor solo tendrá que inscribirse seleccionando la sede la carrera en la que desea participar y la modalidad.



Asimismo, se habilitará un 'muro del corredor y del recuerdo' en internet en el que se colgarán todas las fotografías de los participantes y sus mensajes motivadores, según ha indicado Cabezas, mientras que Mangas ha abundado en que habrá una zona "totalmente cerrada" para que solo puedan entrar los corredores, las personas autorizadas de la organización y voluntarios con medición de temperatura, mamparas para la recogida de dorsales, guantes o mascarillas para los participantes.



MEDIDAS ANTICOVID



En lo que a medidas frente al coronavirus se refiere, Ricardo Cabezas ha explicado que las inscripciones se tienen que hacer online, o que se han diseñado protocolos específicos para la recogida de dorsales y la 'bolsa del corredor' con programación horaria, fila única, distancia social, mascarilla obligatoria o toma de temperatura; o la entrega de mascarillas antes de la competición y tras la misma.



Además, ha recalcado que se ha diseñado un protocolo para la salida de los competidores, de dos en dos o de cuatro en cuatro con separación de dos metros y tandas de salida cada 30 segundos, y también para la entrega de premios.



Finalmente, Mangas ha señalado que este año no se celebrarán las habituales actividades paralelas, que otros años incluían zumba, yoga, DJ o concierto, y que la prueba de Mérida ya ha agotado los dorsales y la de Villanueva está "a punto".