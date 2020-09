Fragoso: "A priori no es posible" triplicar el número de autobuses que van al campus

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha reconocido que "a priori no es posible" triplicar o cuadruplicar el número de autobuses que van al campus universitario, sobre lo cual ha avanzado en todo caso que se reforzarán las líneas y se sacarán buses "muy por encima de lo que normalmente se hace para las horas de entrada" y ha abogado por escalonarlas estas últimas.

Así lo ha señalado el regidor a preguntas de los periodistas por su parecer ante el hecho de que la Coordinadora Estudiantil de Badajoz (CEB) - haya reclamado al Ayuntamiento de Badajoz y a su alcalde que se tripliquen los autobuses que durante la semana que van desde la ciudad al campus universitario.

Sobre este asunto, Fragoso ha explicado que ya ha hablado con el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, y que tienen un interlocutor por parte de ésta que es el gerente, con quien ya están coordinándose los diferentes responsables del ayuntamiento sobre el inicio del curso universitario.

De esta forma, ha indicado que "no hace falta" que se lo dijera la coordinadora, y ha anticipado desde el consistorio que estaban "preocupados por el tema".

"Lo de triplicar, cuadruplicar o multiplicar por el número que a uno le pueda apetecer pues evidentemente les puedo decir que a priori no es posible, o sea, los recursos de autobuses no son infinitos", ha expuesto, para agregar que "autobuses hay los que hay" y "no se puede a día de hoy" dejar, por ejemplo, sin ellos a Cerro Gordo, Gévora o Balboa.

En cualquier caso, ha apuntillado que se trabajará en refuerzos de líneas y que, en concreto, "se sacarán todos los autobuses a la calle muy por encima de lo que normalmente se hace para las horas de entrada", en las que "sí es necesario también por parte de todos, incluidos los estudiantes, tener un compromiso para intentar en la medida de lo posible que la entrada en el campus sea una entrada a ser posible escalada".

Y es que, para el regidor, todo el mundo no puede querer entrar a la misma hora que, además, coincide con las horas de inicio de las Consultas Externas en el Hospital Universitario, por lo que habría gente que debería intentarlo, y en su momento se trasladará al gerente de la UEx que "a lo mejor tiene más sentido que puedan entrar a menos cuarto y a cuarto que, por ejemplo, entrar a en punto y media".

"Nosotros lo que sí vamos a poner es todos los recursos y con el esfuerzo absoluto para reforzar todas las líneas en la medida en la que físicamente se pueda", ha avanzado Fragoso, que ha insistido: "aún así si todos nos empeñamos a entrar a la misma hora y nadie hacemos el esfuerzo por organizarlo será imposible que se pueda cubrir".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos pese a que pueda ser "más incómodo" entrar a las 7,45 en lugar de las 8,30 horas, dado que habrá que regular las entradas porque, además, será "bueno" que a las mismas horas no se encuentre "todo el mundo deambulando por las calles del campus porque todo el mundo vaya en ese momento a entrar".

Ha agregado en este punto que, si todos entran a las mismas horas, "que son las horas conocidas por todos", a su vez las calles estarán "colapsadas" dado que mucha gente circula en coche.

"Tampoco se puede tener fluidez por mucho que uno ponga 20 autobuses en la calle, si el Puente Real se colapsa porque todo el mundo decide entrar a la misma hora con el coche en el campus o en el Infanta", ha reiterado el alcalde.

Por último, ha insistido en que, como ayuntamiento, van a poner "todos los recursos encima de la mesa" pero que se necesita que se regulen las entradas y, por ejemplo, "a lo mejor sería bueno" que las Consultas Externas del Universitario "regularan sus horarios también con un poco de movilidad", o que las entradas de estudiantes en el campus se pudieran escalar en diferentes horarios y no solo cogiendo las horas en punto.

"Que nos permitamos el lujo de ir diluyendo en algo porque ni el tamaño de las calles ni el número de autobuses se puede estirar mucho más allá de lo que se puede", ha concluido el primer edil, que ha comentado, preguntado por la predisposición a este respecto de la UEx en las primeras conversaciones, que el rector ha mostrado su "absoluta disponibilidad a hablar" y que cree este lunes el gerente y el personal del ayuntamiento estarán hablando sobre ello.

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su visita a Santa Catalina.