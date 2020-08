PSOE-Badajoz lamenta que siga el cableado aéreo en la nueva plataforma mixta de la ciudad

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha lamentado este viernes que siga el cableado aéreo en la nueva plataforma mixta de la ciudad y ha considerado que el equipo de gobierno trabaja "sin orden ni concierto".

A través de una nota de prensa, el PSOE pacense ha informado de que primero se abrieron canaletas de un lado a otro para tapar cableado y al mes se volvieron a abrir para convertir las calles en plataforma mixta.

"Dos contratos diferentes en un mismo espacio sin ordenar los tiempos de ejecución, al menos en las calles afectadas", ha aseverado, a lo que ha añadido que "ahí no termina todo", ya que las tres nuevas vías convertidas en plataforma (Arias Montano, Vicente Barrantes y Hernán Cortés) continúan "mayoritariamente con sus cables al aire".

De esta forma, el PSOE pacense ha indicado que lo mismo se puede decir de las anteriores vías en plataforma mixta porque en la calle San Blas, en Arco Agüero y en López Prudencio el cableado que estaba "sigue estando y habrá que abrir de nuevo la calle para taparlo, malgastando así mucho dinero".

Igualmente, desde las filas socialistas han lamentado constatar todo esto que, en su opinión, se traduce en "descoordinación, falta de interés por hacer las cosas bien y, en su momento, despilfarro".

A su vez, ha recordado que ya hace dos años el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, planteó llegar a acuerdos con distribuidoras y suministradoras de luz y telecomunicaciones para actuar conjuntamente eliminando cables en desuso, renovar los que estén en mal estado y soterrarlos, con un "cronograma previo y de manera secuencial".

No obstante, según ha informado el PSOE pacense en una nota de prensa, se ha optado por la vía "más fácil", que ha sido ocultar cables solo en cruces, y no por la "más exigente y definitiva", que hubiese sido tapar todo el máximo de cableado.

Al mismo tiempo, el Grupo Municipal Socialista ha recordado que los trabajos de soterramiento de cables en cruces de diferentes calles se adjudicaron en enero, comenzó a realizar el encargo en marzo y "todavía no ha acabado a pesar de que el plazo era de cuatro meses".

"Este primer encargo para eliminar cables en 27 calles está teniendo un resultado desigual, en muchos casos decepcionante", ha apuntado el PSOE, quien ha añadido que el objetivo era la eliminación de áreas de degradado ambiental y paisajístico y lo cierto es que el resultado está pasando "sin pena ni gloria" y a "1.412 euros el cruce".

"Es indudable que ha faltado el buen gusto por un resultado final de calidad en esta encomienda municipal. Pero el Grupo Socialista todavía tiene esperanza de que la encomienda se resuelva satisfactoriamente pues no se está poniendo canaleta en aquellas fachadas singulares, esperando una solución más estética", ha apuntado.

En esta línea, los socialistas pacenses han considerado que hacer bien este trabajo es "complejo" y en otras ciudades se han marcado entre tres y cinco años para llevarlo a cabo, ya que algunos cruces en Badajoz cuentan con "enjambres de 70 cables".

También ha añadido que se pueden ocultar los cables íntegramente, como se ha hecho en una de las calles convertida en plataforma mixta. Así, ha explicado que en prácticamente todo el primer tramo de Hernán Cortes, de C/ Obispo a C/ Felipe Checa, no hay cableado ni en los cruces, ni de edificio a edificio, ni por las fachadas.

"Y donde lo hay está muy disimulado. Cierto que mucho tiene que ver la ubicación del Obispado de Badajoz y de Diputación de Badajoz, que han cuidado la estética, pero no en su totalidad pues en otros edificios también han desaparecido los cables", ha sentenciado.