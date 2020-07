Radares pedagógicos en Badajoz informarán a conductores de velocidad real para circular

Ep.

Cinco radares pedagógicos informarán a los conductores de la velocidad real a la que circulan por distintos puntos de la ciudad de Badajoz, acompañados de mensajes como 'Gracias' si se circula hasta a 50 kilómetros por hora, de un 'Reduce la velocidad' si se va entre 50 y 60 kilómetros y de una señal de peligro a partir de velocidades superiores.



El primero de los radares se ha instalado en la avenida Entrepuentes de la capital pacense, y el resto se instalarán "inmediatamente" en el Puente de la Universidad, Díaz Ambrona, Jaime Montero de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, según ha detallado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en declaraciones a los medios con motivo de su presentación acompañado de la concejala de Policía Local, María José Solana, y del superintendente jefe de la Policía Local, Rubén Muñoz.



En su intervención, ha explicado que estos cinco nuevos elementos van a colaborar a la seguridad vial de la ciudad, y que son instrumentos de medición de la velocidad que ponen de manifiesto a los conductores que vayan por vías como Entrepuentes que son avenidas en las que, "a lo mejor por su planimetría" o por haber muchos espacios entre semáforos, cualquier conductor se puede "descuidar" en lo que a velocidad se refiere.



"Nos dará las gracias si vamos a la velocidad correcta o nos llamará la atención si vamos a una velocidad superior a la correcta", ha continuado Fragoso, para quien la finalidad es educar y "no quita" que, junto con este tipo de aparato que señalan la velocidad, pudiera haber también algún radar para controlarla y poder sancionar.



En el caso de estos cinco radares pedagógicos, ha resaltado además que estarán las 24 horas al día indicando la velocidad y recordando que se debe ir a la "correcta por nuestra propia seguridad, por la seguridad de todos aquellos que nos rodean en la ciudad", al tratarse de un elemento "que intenta aportar seguridad y alejarnos, por otro lado, de aquellos en los que podían plantear que la seguridad solo se hace con una finalidad recaudatoria".



"En este caso no lo es, sino que se ponen las nuevas tecnologías a disposición de la seguridad vial en la ciudad", ha planteado, junto con que también permitirán indicar los vehículos que pasan por un determinado punto, integrado todo ello dentro del sistema de control que hay en la Jefatura de la Policía Local en la sala del 'videowall'.



Según el regidor, estos cinco radares han supuesto una inversión de 11.500 euros y se suman a los otros con los que cuenta la ciudad que sí tienen capacidad de multar, como las cuatro cabinas de radares sancionadores aunque "solo hay en cada instante dos en funcionamiento que van rotando" puesto que "no es una obsesión por multar, sino todo lo contrario".



"Sino, llenaríamos los cuatro con cuatro radares que les puedo decir que no se olviden que se pagarían rápido, porque desgraciadamente se cometen más infracciones de las que nos gustaría, lo que queremos es recordar a la gente, se lo avisamos, que hay que un radar y tenemos todos que estar atentos para evitar descuidarnos y evitar por lo tanto ir más deprisa de la cuenta", ha reafirmado Fragoso, que ha apuntillado que la ciudad cuenta también con un radar móvil que se va colocando en diferentes puntos.



TURBOGLORIETA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL



Francisco Javier Fragoso ha enumerado en su intervención otras medidas dirigidas a facilitar la circulación o el uso de los vehículos por parte de los ciudadanos, como la turboglorieta puesta recientemente en funcionamiento en el Puente de la Universidad junto al Hotel Río, igual a la diseñada en su momento por el policía José Miguel Benegas en la rotonda del Puente Real, que "se ha demostrado francamente útil para agilizar el tráfico".



Ha citado asimismo la campaña de señalización horizontal de la ciudad que hace una "especial incidencia" en los colegios y que "siempre" se suele realizar en estos meses de verano, en los que se refuerzan aquellos espacios donde se habían detectado mayores dificultades de visibilidad, como puede ser alrededor del centro educativo de la calle Retama, en Ciudad Jardín, donde se ha reforzado tanto la iluminación del paso de peatones, como la propia señalización, incorporando señalética vertical que recuerda que hay que circular a 20 kilómetros al ser zona escolar.



Un tipo de señalética que seguirán incorporando en distintos espacios escolares, como también siguen trabajando desde el ayuntamiento "de forma intensa" en el incremento del número de plazas de aparcamiento con el análisis y reordenación de aquellos que, cambiando el sentido de circulación o la ubicación de los vehículos, permite aumentar el número de plazas con más de 130 nuevas en los últimos tiempos, junto a un total de 300, 66 de ellas recientes, para vehículos de personas con movilidad reducida.



Fragoso ha apuntado del mismo modo que también se sigue trabajando en la incorporación de plazas específicas para motocicletas con 69 creadas en los últimos tiempos y unas 500 en total; dentro del "esfuerzo muy importante" realizado en esta materia, y al que ha añadido la reciente incorporación de 11 cámaras de vigilancia de tráfico y 30 PDA que permiten garantizar una mayor seguridad a los vecinos a la hora de sancionar, dado que no se usa papel y el proceso está automatizado con la fotografía de la infracción.



"Un esfuerzo inversor muy importante que también supuso el año pasado la incorporación de un radar de control de velocidad en la propia ciudad, una furgoneta nueva de Atestados, algún turismo también se incorporó y una grúa", ha recordado el primer edil, que ha avanzado que se sigue trabajando en este sentido y que en los próximos días tienen pensado sacar a licitación la incorporación de siete turismos nuevos, ocho motocicletas, dos furgonetas para la nueva unidad Giapol y cuatro bicicletas.



Todos ellos, ha remarcado, suponen una incorporación de una veintena de vehículos nuevos al parque de la Policía Local y tendrán tecnología o eléctrica o híbrida para ayudar "a seguir consolidando esa apuesta de la ciudad por la movilidad sostenible", en la que Badajoz es "modelo" en el transporte público urbano con autobuses eléctricos, además de contar con vehículos de movilidad eléctrica no contaminante en "muchos" servicios municipales.



"Ahora de forma masiva también incorporamos este tipo de vehículos a la Policía Local de Badajoz, con lo cual esperemos que ya a finales de este año, principios del año que viene, tendrán en su plantilla incorporado esos nuevos 23 vehículos", ha valorado, para sostener en relación a dicho cuerpo que puede que sea de los "pocos grandes cuerpos de Policía Local de España o incluso de otros cuerpos de policía que no sea el local" donde cada agente tiene su propio chaleco antibalas.



Por último, y en materia de movilidad dentro del "compromiso" con las personas que pudieran tener más dificultad a la hora de moverse por la ciudad, ha recordado que se están colocando en puntos de referencia, como los pasos de peatones, pictogramas que han sido aportados por asociaciones o colectivos preocupados por las personas que tienen el trastorno del espectro autista, y que facilitan la movilidad por la capital pacense.