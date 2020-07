El gobierno local de Badajoz cree que la situación de brotes está "bastante controlada"

Ep

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha considerado este viernes que la situación los rebrotes de Covid-19 en la ciudad está "bastante controlada" según les informan desde la Consejería de Sanidad y del Servicio Extremeño de Salud (SES), pese a lo cual ha hecho un llamamiento "a la calma, a la prudencia y a la contención" de los ciudadanos.



En una rueda de prensa telemática para dar cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, Ignacio Gragera ha aprovechado su intervención para hacer "de nuevo un llamamiento a la calma, a la prudencia y a la contención", así como al respeto de las normas de distanciamiento social y las medidas sanitarias impuestas ante los "rebrotes" que ha sufrido la ciudad en los últimos días.



Sobre la situación de estos brotes, ha destacado que según les informan desde la Consejería de Sanidad y el SES está "bastante controlada", y que en las últimas 24 horas, en las que "tocaba en muchos casos" una segunda tanda de PCR, ha habido "muchas altas hospitalarias" de "mucha" gente que estaba en seguimiento y ha dado un segundo negativo por lo que "ya está libre del virus".



Ante ello, ha insistido en dicho llamamiento para "concienciar" a la vista del fin de semana, cuando la gente suele salir más a la calle, y para que se respeten la distancia de seguridad o se sea "escrupuloso" con el cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias como el lavado de manos.



"Somos moderadamente optimistas, la Consejería es verdad que nos da tranquilidad en ese sentido, la comunicación sigue siendo muy fluida y lo agrademos desde aquí", ha señalado, para hacer un segundo llamamiento a la "responsabilidad" ante las altas temperaturas que se prevén para los próximos días en la ciudad y para que se evite, según ha puesto como ejemplo, practicar deporte en las horas centrales del día.



PISCINA DE SAN ROQUE



En el turno de preguntas e interpelado por la apertura de la piscina de San Roque, Gragera ha comentado que "por ahora no" y hasta que "no esté absolutamente ya controlada y remitida la situación de los últimos días y de las últimas semanas" dado que la sanidad "es la primordial", al tiempo que ha agregado que, desde el equipo de gobierno, saben "las complicaciones y las dificultades que implican que haya determinados espacios que no estén abiertos".



No obstante, ha indicado que la que sí está abierta es la piscina de La Granadilla, cuyos aforos no se están "llenando" y en la que hay aforo "suficiente" para que todos los usuarios puedan ir a la misma, además con la posibilidad de tener un control sanitario "mucho mayor porque los espacios son mayores y por tanto las parcelas son mucho mayores".



Interpelado también por la instalación de atracciones de feria, ha insistido en la "prudencia" y en que desde el gobierno local lo serán dado que, pese a que sabían de la "dificultad" de organizar todo el sistema de autorizaciones, se informó favorablemente, pero se han encontrado con una situación de rebrotes "que no estaba prevista en esa decisión inicial".



En todo caso, mantienen la "voluntad" de autorizarlo, aunque ha advertido: "a la vista de la situación actual sanitaria de Badajoz no podemos ahora arriesgar a hacer unas autorizaciones o dar unas autorizaciones que nos puedan provocar no algún problema sanitario, porque insisto está controlado, pero sí que haya algún tipo de aglomeración que nosotros no podamos controlar".



Ante ello, ha dicho que una vez se supere "esta pequeña fase" empezarán "otra vez" a autorizar actividades y espacios públicos para poder usarlos y disfrutarlos "con total y absoluta normalidad".



JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



Ignacio Gragera ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa telemática en la que ha informado del contenido de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, y que ha dado luz verde a una convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles de Badajoz por el desarrollo de actividades durante 2020 y cuyo importe asciende a 18.000 euros a repartir entre los distintos proyectos que se presenten.



También se han aprobado dos relaciones de facturas, una de ellas por unos gastos "extras" de Endesa por 10.460 euros y otra por campañas de conciención de la Covid-19 que se han ido desarrollando en los diferentes espacios publicitarios de la ciudad por 2.420 euros.



Ha resaltado además que se ha autorizado una prórroga de tres meses para continuar con el servicio para el proyecto bibliotecario de Santa Ana, y de un mes en el contrato de soterramiento y mejora de la instalación de los contenedores de residuos sólidos urbanos que contemplaba seis islas de contenedores, cinco de las cuales ya están terminadas, recepcionadas y en funcionamiento.



Sin embargo, queda una por terminar como consecuencia de una serie de hallazgos arqueológicos que provocó la paralización de esa obra que la empresa no puede continuar hasta que "no de el ok" Patrimonio, en relación a lo cual el portavoz del equipo de gobierno ha confiado en que resuelva "cuanto antes" para poder terminar la obra en su conjunto y poner a disposición de los ciudadanos la última isla de contenedores soterrados.



También ha pasado por la Junta de Gobierno el diseño, renovación del contenido, maquetación e impresión de folletos turísticos de la ciudad por 29.766 euros; la adjudicación de dos lotes de parques infantiles uno por 72.031 euros en Jardines del Guadiana y otro por 52.927 euros en la calle Alconchel, y el plan de seguridad y salud de la limpieza y desbroce de las laderas de la Alcazaba, que empezará de forma "inminente".



Por último, en clave deportiva y en nombre del Ayuntamiento y de la ciudad de Badajoz, Ignacio Gragera ha mandado, de cara al inicio este sábado del 'playoff' de ascenso del CD Badajoz, el "aliento" de la corporación local, y ha deseado al equipo "muchísima suerte", a la vez que ha confiado en que a final de mes se tenga "una enorme alegría" y poder "disfrutar entre todos del ansiado ascenso a Segunda A".