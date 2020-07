El PSOE de Badajoz pide cancelar 'La Noche en Blanco 2020'

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido la cancelación de la actividad cultural 'La Noche en Blanco 2020', de la que "todavía" se sigue sin confirmar su celebración prevista para el 5 de septiembre, a la vez que ha abogado por invertir su presupuesto en artistas y grupos pacenses.

A través de una nota de prensa, los socialistas han sostenido que "dan por seguro" que no se celebrará ante la "enorme dificultad" de gestionar la seguridad de las 100.000 personas que, por ejemplo, asistieron en año pasado, según datos de Policía Local de Badajoz, "y eso que fue uno de los años con menos participación", a la vez que han aducido a "motivos estrictamente de seguridad" para pedir que no se celebre.

Así pues, el PSOE ha pedido al equipo de Gobierno "en un ejercicio de responsabilidad" que "no dilate más el anuncio de suspensión", y ha agregado que no entiende que en las dos juntas de gobierno presenciales que vienen realizando no se haya visto este tema, decidiendo su cancelación.

Y es que, según detalla, "a estas alturas la Concejalía de Cultura debiera tener muy avanzadas las gestiones con artistas foráneos o locales o de confirmación de espacios públicos y privados participantes", aunque "bien es cierto" que, en 2019 el programa se conoció muy tarde, a 8 días de iniciarse el evento, aunque "todo el mundo sabía que la cita estaba confirmada".

En este sentido, desde las filas socialistas valoran como "acierto" que la feria de San Fernando de Cáceres, que pasó de mayo a septiembre, "finalmente no se haga por no poder garantizar la seguridad de las personas".

Finalmente, el PSOE ha recordado que, en 2019, 'La Noche en Blanco' costó un total de 158.990 euros, una cantidad que los socialistas quieren que se dedique este año a "reforzar" la nueva agenda cultural de la ciudad para los últimos cuatro meses del año.

Un presupuesto en relación al cual ha planteado que debería emplearse en contratar a artistas y grupos de la ciudad o de la región, razón por la que cree que es "bueno decidir ya" la suspensión de 'La Noche en Blanco' para "planificar y despejar el nuevo horizonte cultural pacense", concluyen los socialistas.