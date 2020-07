PSOE pide a Monago y Polo que "impidan el circo" del Ayuntamiento de Badajoz

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y al portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, que "impidan el circo que se está produciendo" en el consistorio de la capital pacense.

En nota de prensa, el PSOE ha planteado que la "deriva" del alcalde de Badajoz, del PP, Francisco Javier Fragoso, y su primer teniente de alcalde, de Cs, Ignacio Gragera, "no puede ser pasada por alto" para los responsables regionales de ambos partidos y que "su silencio les hace cómplices al no censurar esta operación de beneficios personales que no responde al interés general de la ciudad".

"Ni José Antonio Monago ni Cayetano Polo pueden consentir que un tránsfuga neofascista gobierne en coalición con PP y Cs. No deben permitir que tenga áreas encomendadas, además de dos adscritas a jornada completa, con sueldo (31.000 euros cada uno), pero sin obligaciones laborales", ha expuesto el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, para quien es "indignante y del todo inadmisible", además de "un mal ejemplo para la ciudadanía pues nadie debiera cobrar sin tener que trabajar, nadie puede aprovecharse de una situación como esta".

Así, Cabezas ha preguntado a ambos líderes regionales "si, por chantaje, hay que decir 'sí' a todo, aunque eso vaya en contra de la ética, honradez y respeto a la ciudadanía", a la vez que ha abundado que Monago, que "fue cocinero antes que fraile en el Ayuntamiento de Badajoz", y Polo "no pueden callar ante la nueva anormalidad que se está dando en el Ayuntamiento de Badajoz".

"Fragoso y Gragera están aceptando el chantaje de un neofascista que lleva junto a él a dos asesores sin oficio, pero sí con beneficio, al cobrar sin trabajar y eso no se puede permitir en un ayuntamiento", ha incidido Cabezas, que ha pedido que se ponga "orden a todo esto" y ha sostenido que "si callan son consentidores y cómplices de la deriva de PP y Ciudadanos en este ayuntamiento", añadiendo que "hablen ahora o callen para siempre".

El PSOE de Badajoz ha expuesto que tiene "claro" que van a seguir denunciando que "esto es un ataque al municipalismo" y ha lamentado que el alcalde "se sirva del cargo para, a la desesperada, y con total falta de transparencia, buscar consolidar un escándalo de primer orden".

Finalmente, Cabezas se ha preguntado qué tiene que pasar para que estos líderes regionales "llamen al orden" a un alcalde y a un primer teniente de alcalde "convertidos en rehenes de alguien sin principios que solo busca sacar tajada municipal durante los próximos tres años".