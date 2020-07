Badajoz realizará prohibiciones para prevenir el consumo de alcohol

El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha una campaña de prevención del consumo de alcohol en zonas abaluartadas y de protección del patrimonio, que contempla medidas como prohibir el acceso.

Así lo han anunciado la teniente de alcalde delegada de Policía Local, María José Solana, acompañada del superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz, en una rueda de prensa telemática en la que ha remarcado que, por parte del ayuntamiento no se va a volver a autorizar el botellón en el recinto ferial de Caya, lo cual es "absolutamente taxativo".

Seguidamente, Solana ha señalado que, a nivel de las responsabilidades municipales, todo aquello que "no permita garantizar situaciones controladas no se van a producir". "No las vamos a autorizar y desde luego vamos a ser, como lo estamos siendo, pero todavía más si cabe muy rigurosos en las zonas descontroladas que se están produciendo de microbotellones en diferentes zonas de la ciudad", ha abundado.

En este sentido, ha recordado que se han producido algunos daños en el patrimonio y que, según el artículo 23 del Código Penal, éstos se consideran un delito, así como que todo lo que se produzca en un entorno de este tipo "puede afectar, incluidos microbotellones, a posibles daños en el patrimonio".

Según ha resaltado, se han producido 132 denuncias por consumo de alcohol en las últimas dos semanas, entre 17 en Puerta Pilar, seis en Parque Infantil, seis en Memoria de Menacho, siete en el recinto ferial, 11 en la zona de la Alcazaba y 85 en diferentes zonas. En menores, las multas en este sentido van de 601 a 30.000 euros, y respecto al consumo de alcohol en mayores de edad de 60 a 600 euros, ha rememorado.

Ante ello, la concejala de la Policía Local ha recalcado que van a continuar en este sentido con el apoyo además de la presencia de la Policía Nacional, con la que hay un "constante contacto", en aras de tener "una presencia si cabe más activa en todas esas zonas".

POLICIAS DE PAISANO Y GIAPOL

"Puede que alguna se escape, pero cuando no se escape vendrá el viaje y yo aviso, yo comprendo perfectamente que estamos en un momento, sobre todo cuando hablamos de entornos repito de menores o de adolescentes donde la salida ha sido tremenda por el hecho de que han estado mucho tiempo confinados", ha apuntado, para advertir que "muchas" autoridades sanitarias están "constatando" que la enfermedad está afectando a personas mucho más jóvenes.

Así, ha indicado que también se están estableciendo diferentes dispositivos Silice con policías locales de paisano y un refuerzo de la policía a través del Giapol para poder controlar este tipo de actividades.

Además, tendrán lugar reuniones de coordinación con un carácter preventivo pero también sancionador con "incluso" la Fiscalía de Menores, como la que se prevé celebrar este viernes para abordar "algo que es verdad que se producía, pero de una forma más tangencial, y que en este momento está siendo en ocasiones un verdadero problema", según Solana.

DETALLES DE LA CAMPAÑA

Por su parte, el superintendente jefe de la Policía Local ha explicado en relación a esta campaña de prevención del consumo de alcohol en zonas abaluartadas y de promoción del patrimonio que, por parte de dicho cuerpo, además de apelar a la responsabilidad individual de cada padre, chaval o menor que hace este tipo de conductas, van a hacer una serie de medidas "de choque para evitar concentraciones en zonas de poco paso policial".

Entre ellas, ha destacado la prohibición del acceso a la parque alta de Puerta Pilar para evitar la concentración de menores en dicha zona, así como al parque de la Memoria General Menacho, zonas ambas en la que no hay un patrullaje porque están fuera de la circulación de vehículos, y acerca de lo cual ha valorado que, de esta forma, podrán ejercer "un mejor control sobre la protección del patrimonio y sobre el consumo de alcohol en menores".

A este respecto, Solana ha matizado que el precinto de ambas zonas será en horario de tarde-noche para evitar que las personas que visitan la ciudad se encuentren con una zona patrimonial cerrada, como también ha recordado en todo caso que la ruptura de un precinto es una infracción.

VIDEOVIGILANCIA Y LA ALCAZABA

Rubén Muñoz ha agregado además que, en coordinación con la teniente de alcalde, van a instar desde el ayuntamiento a la Comisión de garantías del Tribunal Superior de Justicia a la instalación de cámaras de videovigilancia que permitan "proteger el patrimonio y vigilarlo las 24 horas del día para evitar todos estos atentados" que se han visto días atrás en diferentes zonas.

En lo que el interior de la Alcazaba se refiere, Solana ha comentado que está "muy avanzada la posibilidad de su cierre nocturno" y que, a día de hoy, no está cerrada por lo que se continuará "como un elemento más patrimonial" con el control de los posibles problemas o delitos contra el patrimonio "para que esto no se produzca".

Al respecto, Muñoz ha matizado en relación a la Alcazaba que hay una intervención "constante" de la Policía Local y que la "prueba" es que en la última semana se han levantado 12 actas de denuncias por consumo de alcohol, así como este recinto monumental es una zona de la zonas autorizadas por la Comisión de garantías del Tribunal Superior para la instalación de cámaras de videovigilancia del patrimonio y de conductas delictivas que se pondrían dar en el interior.

De igual modo, ha concluido al recalcar que tanto la Alcazaba como los dos establecimientos que suministran el alcohol que se consume en la misma "está siendo a día de hoy controlados por la Policía Local de paisano por el Servicio de información, el Silice".