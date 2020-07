Catorce bomberos de un mismo turno en Badajoz, en cuarentena preventiva

Ep.



Un turno de 14 bomberos del servicio municipal del Ayuntamiento de Badajoz está en cuarentena preventiva tras dar positivo por Covid-19 uno de los efectivos, aunque "todos ellos" han dado negativo en una primera prueba y este martes podrían someterse a una segunda "de confirmación".



Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del consistorio de la capital pacense, que han explicado que ha dado positivo en Covid-19 un bombero y que "en estos momentos están aislados" sus 14 compañeros, pertenecientes todos ellos a un mismo turno y ante lo cual "se van a turnar los turnos para que no haya vacíos en el servicio" y "no se quede vacante".



Igualmente, han detallado que ya se hicieron las pruebas y, en concreto, una primera en la que los 14 han dado negativo, y la "idea" es este martes hacer otra prueba "de confirmación" para resolver este tema "lo antes posible" antes de su reincorporación al servicio.



Por último, el Ayuntamiento de Badajoz ha recordado que, con la declaración del estado de alarma, se adoptó en servicios municipales como el de los bomberos un protocolo según el cual se establecían una serie de turnos "para que no se mezclasen" los efectivos, de tal manera que una situación como esta "no afecta a todo el servicio". También ha apuntado que en la actualidad es el único caso conocido de coronavirus en los servicios municipales.