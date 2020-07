Vecinos de Badajoz apelan al uso mascarilla y guardar distancia de seguridad ante rebrote

EpTV

Badajoz ha sufrido esta semana un rebrote de coronavirus a raíz de una fiesta privada, motivo por el que sus vecinos han apelado a que la gente haga uso de las mascarillas, guarde la distancia de seguridad y respete las medidas de seguridad establecidas.

Así, una pacense ha afirmado que se siente "intranquila porque no sabes qué hacer ni a qué atenerte", añadiendo que "hay gente que es un poco irresponsable con eso de juntarse".

"Yo entiendo que cada uno quiere estar con su familia pero porque unos meses estemos más lejos, aunque nos podamos juntar, y no abrazarnos ni nada pues un poquito de cuidado sí se debiera de tener", ha considerado, al tiempo que ha pedido "ser responsables con las distancias" y guardar las medidas de seguridad.

Igualmente, en declaraciones a Europa Press Televisión, otro vecino ha opinado que "nos estamos pasando un poquito" porque la gente se está "reuniendo sin conocimiento". "En la calle el 80 o 90 por ciento va con mascarilla pero es que en las fiestas no hay mascarillas", ha lamentado.

También otra lugareña ha valorado que no hay "responsabilidad" por lo que "es lógico" que se haya producido el rebrote porque "si no hay respeto" y no se guardan las distancias "ni se hacen las cosas bien" pues, ha dicho, se volverá "para atrás". Ante ello, un vecino de avanzada edad ha pedido "mirar" por los mayores.

Asimismo, otra pacense ha dicho que le parece "tremendo" este rebrote y que es "un susto importante", por lo que ha indicado que "hay que cuidar muchísimo la mascarilla" así como lavarse las manos. Además, ha considerado que "la gente joven no piensa que el peligro sea tan grande".

Finalmente, otro vecino ha considerado que "la mayoría" de personas se pone la mascarilla y ha pedido que la utilicen "todos" aunque "cueste mucho" por el calor que hace. "Por desgracia muchas familias han perdido a sus seres queridos y que tomen un poquito de conciencia por las personas que han estado en los hospitales y los que han estado trabajando por todos nosotros", ha concluido.