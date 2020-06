La Diputación de Badajoz da la "bienvenida simbólica" a los vendedores de la ONCE

La Diputación de Badajoz ha dado la "bienvenida simbólica" a los vendedores de la ONCE en su regreso a las calles con la visita que ha hecho este martes, 16 de junio, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, al vendedor Antonio Morgado en su punto de venta de la calle Menacho de la capital pacense.

Así pues, a través de una nota de prensa, la Institución provincial pacense ha recordado que este pasado lunes los vendedores de la ONCE volvían a las calles "para repartir de nuevo ilusión", después de verse obligados a suspender su actividad por primera vez en su historia debido a la pandemia, por lo que con esta visita Gallardo "ha querido dar una bienvenida simbólica a los vendedores de toda la provincia".

En concreto, ha estado acompañado por el vicepresidente primero de la diputación, Ricardo Cabezas; la vicepresidenta segunda, Virginia Borrallo; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Venancio Ortiz; y el delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias.

Para Gallardo, con este regreso de la ONCE a las calles "es cuando realmente empieza la verdadera normalidad y lo más bonito que tiene un país, ya que vuelve la solidaridad de cara a contribuir a que tengamos una sociedad más igualitaria", mientras que Fernando Iglesias ha querido aclarar que para la ONCE era "muy importante" que en esta primera semana tras su vuelta se centraran en dar las gracias.

Y es que, coincidiendo con su regreso, la ONCE emite una serie de cupones "para reconocer el esfuerzo de la ciudadanía y agradecer a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra el Covid-19".

LA ILUSIÓN PUEDE CON TODO

De este modo, según recuerda la Diputación, serán 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano, al "grito" de #LaIlusiónPuedeConTodo y que están dedicados especialmente a sectores como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes o los voluntarios.

Así, por ejemplo, el primer cupón, el de este lunes, día 15, estaba dedicado a la vuelta de los vendedores de la ONCE a las calles de pueblos y ciudades "para continuar llevando la ilusión a todos los rincones" y se tituló 'Volvemos...los iguales', en referencia a la denominación histórica de los cupones de la ONCE y a la aspiración de la organización "de una sociedad de iguales, sobre todo en derechos y oportunidades, para las personas ciegas o con discapacidad".

El cupón de este martes, 16 de junio, da las gracias a aquellas personas que, desde los hospitales, centros de salud, residencias y otros centros sanitarios, han luchado contra el virus en primera línea.

"Desde el personal sanitario al de limpieza, pasando por el de ambulancias y de farmacias, además de otros profesionales que han velado por la salud de los afectados y sus familias desde cualquier centro de salud. 'Gracias por cuidarnos', dice el cupón", asevera.

Del mismo modo, las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, los distintos Cuerpos Policiales (estatales, autonómicos y locales), bomberos y Protección Civil protagonizan el cupón de este miércoles, 17 de junio; y al transporte, un sector "clave" en esta pandemia, se le da las gracias por no parar desde el cupón del jueves, 18 de junio.

A su vez, el Cuponazo del viernes, día 19, quiere dar las 'Gracias por estar ahí' a quienes desde los supermercados a los mercados y tiendas de barrio o estancos han trabajado para atender las necesidades primarias de la población, según la Diputación.

Finalmente, la ONCE no olvida al personal voluntario, al que el cupón del sábado 20 da las "gracias por estar pendientes" dentro de esta serie que se cierra el domingo, día 21, agradeciendo a los 73.000 trabajadores del Grupo Social ONCE por la labor desarrollada durante la pandemia.

De hecho, el vendedor Antonio Morgado ha destacado la "buena acogida" que están teniendo en venta de cupones, tras su regreso este pasado lunes a las calles, concluye la Diputación.