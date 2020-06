La piscina de verano de San Roque en Badajoz cuenta con un "porcentaje elevado" de abrirse

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha avanzado que desde el ayuntamiento tienen un "porcentaje elevado" de posibilidades de abrir la piscina de verano de San Roque, y ha destacado que la ciudad "va a hacer el esfuerzo" y "casi con toda seguridad" intentará abrir sus dos piscinas públicas.

A preguntas de los periodistas por que Unidas Podemos Badajoz haya pedido abrir la piscina de San Roque al público este verano y aumentar su horario tanto en esa piscina como en la de La Granadilla, Fragoso ha recordado que están trabajando e intentando analizar cómo abrir dicha piscina de San Roque, teniendo en cuenta que su aforo es "muy pequeño", y que "a veces" los recursos públicos destinados a ese aforo "muy pequeño a lo mejor" podrían utilizarse para dar otras alternativas en verano para jóvenes y los más pequeños.

En lo que a horarios se refiere, ha valorado que la apertura depende de las horas en las cuales el sol "es suficientemente importante como para estar en la piscina", y también en función de los recursos públicos, "que son limitados", cuando "además" hay que hacer "más cosas" como talleres para los niños o formación para los desempleados, por lo que, en todo caso, van a "intentar acomodar el máximo número de horario con los recursos que están a disposición".

En su intervención en una rueda de prensa telemática también ha puntualizado que, actualmente, "no se necesitan los recursos normales" para abrir las piscinas, sino más, con más gente desinfectando o garantizando el control de aforo o de personas que hacen uso de los diferentes servicios, por lo que "es un poquito más complicado", aunque tienen "claro" que quieren "hacer el esfuerzo" de abrir ambas piscinas y lo están haciendo, pese a que para la oposición "siempre será poco".

BOTELLÓN Y BARES

Por otro lado e interpelado por si el ayuntamiento prevé autorizar algún lugar para la práctica el botellón tras la proliferación de reuniones de jóvenes en espacios patrimoniales, Francisco Javier Fragoso ha recalcado que la "prioridad número uno ahora mismo es la salud" y que, en su opinión, el botellón "en este momento es incompatible con el nivel de prevención que tenemos que tener" y una práctica "peligrosa".

De este modo, ha insistido en que, una vez finalice el periodo de alarma y el de "máximo de garantía" para evitar el contagio, volverán a autorizar el espacio del ferial para practicar el botellón, pero que "no es que no se quiera que vayan al ferial" sino que "no se haga botellón" al ser una actividad en la que "el riesgo aumenta" por la concentración de personas o la dificultad de mantener la distancia social.

"Lo que hay que hacer es perseguirlo y sancionarlo, y mucho más si se hace en entornos patrimoniales o si viene unido a actos vandálicos, que evidentemente vamos a intentar que caiga todo el peso de la legislación sobre aquellas personas que lo cometan", ha sostenido, al tiempo que ha cifrado, preguntado también por el tema, que son unas 15 las licencias de veladores que se han autorizado para bares que no la tenían y la han solicitado.

FRONTERA CON PORTUGAL

Interpelado también por su valoración sobre la apertura de la frontera con Portugal, después de que la Comisión Europea haya propuesto para ello el 15 de junio, el alcalde de Badajoz ha sostenido que la Comisión Europea y él mismo "en este caso están de acuerdo" y ha recordado su postura sobre que "cuanto antes se abra la frontera" dado que, como ha defendido, las condiciones epidemiológicas del Alentejo luso y Badajoz "ponen de manifiesto un control muy importante del virus y de la pandemia".

Así, ha sostenido que se dan "condiciones económicas para dar un saltito más" y que, como a partir del 15 se prevé la posibilidad de autorizar el movimiento entre provincias, cree que "tiene casi más sentido" el que los pacenses se puedan "mover" con sus "hermanos" de Elvas y Campo Mayor en la eurociudad que conforman estas tres ciudades fronterizas, lo cual es "bueno" para el desarrollo de la economía de Extremadura y de la propia eurociudad y las tres localidades que la integran.