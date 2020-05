Cabezas urge a Fragoso y Gragera a sentarse para abordar medidas que pacenses les demandan

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reclamado al alcalde, Francisco Javier Fragoso, y al portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, que se sienten "de una vez por todas" para poner "encima de la mesa" todas aquellas medidas y soluciones que los pacenses les están demandando.

En una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes, Cabezas ha puesto como ejemplo que los tres partidos a los que representan, PSOE, PP y Cs, lo han hecho en la Diputación de Badajoz para poner en marcha el plan 'Diputación suma' y se ha preguntado por qué no pueden hacerlo en el ayuntamiento de la ciudad.

En este punto, ha recordado que ya en otras ocasiones el PSOE ha anunciado y ha insistido en la necesidad de abordar un pacto de ciudad, como el que ha salido adelante este jueves en Villanueva de la Serena con todos los grupos políticos representados o que también se ha hecho en ciudades como Salamanca, Valladolid o Madrid, pero que Fragoso y Gragera no le quieren "ni en pintura" y sabe que esa "animadversión" no es solo contra él mismo, sino con todos los portavoces socialistas que han pasado por el consistorio.

"Señor Fragoso y señor Gragera, en la diputación nos hemos podido sentar y hemos pactado con ustedes, yo he pactado con ustedes en la diputación 'Diputación Suma', ese plan para la regeneración y la recuperación económica y social de la provincia, lo hemos hecho en la diputación, ¿por qué aquí no lo podemos hacer?", se ha preguntado, así como que por qué en el ayuntamiento no se pueden sentar y "tiene que ser el portavoz socialista el que reivindique, el que pida" que se sienten "por el bien de la ciudad".

"No se quieren sentar conmigo por su bien, yo me quiero sentar con ustedes por el bien de la ciudad", ha sostenido, para recordar que el PSOE ha hecho propuestas como su pacto de ciudad o un anexo de inversiones para los presupuestos de 2020, que habrá que modificar y sobre los cuales ha esperado que llamen a los socialistas y se sienten para poder diseñar y construir esas cuentas municipales en las que se reflejen "todas aquellas necesidades y problemáticas que se están dando ahora mismo en la calle".

En este sentido, ha defendido que en el PSOE son "propositivos" y, como no les llaman, se lo reivindican, piden y exigen "por el bien de la ciudad" dado que, según ha incidido, "todos juntos saldremos antes de esta situación tan lamentable".

LA REALIDAD DEL EQUIPO DE GOBIERNO Y LA DE LA CALLE

Para Ricardo Cabezas, hay dos "realidades paralelas", la del equipo de gobierno y la de la calle; los tiempos que se dan en la ciudad "no se corresponden nunca" con los del gobierno local y la realidad en la calle "está siendo muy dura", por lo que ha defendido que, ante situaciones "excepcionales" como la actual, se necesita poner medidas "excepcionales".

No obstante, hasta el momento lo que se conoce para ayudar a quienes peor lo están pasando tras estos días de confinamiento y estado de alarma, como comerciantes, hosteleros, autónomos, pymes o micropymes, es el anuncio de una "gran" campaña publicitaria que, según ha estimado, no se pondrá en funcionamiento hasta septiembre cuando se debería haber diseñado y haberla sacado a licitación para que, antes del 15 de junio, pudiese estar en marcha y conocer a día de hoy ese plan de medios.

Sobre dicha campaña, ha planteado que debe ser "potente" y rondar entre los 180.000 y 200.000 euros, que tiene que llegar a toda la ciudad, la provincia y Portugal y ser "en positivo" para volver a recuperar la confianza a la hora de que se pueda volver a hacer gestiones y compras en Badajoz.

Al mismo tiempo, ha expuesto que se ha anunciado como "excepcional" esa hora gratuita de parking en el aparcamiento subterráneo de Santa María, y ha criticado cómo tienen la "desfachatez" de juntarse cuatro concejales para entregar una bolsa de tickets a la asociación de comerciantes cuando, en su opinión, con uno era "suficiente".

Además, ha agregado, deben ahorrarse las fotos y "esa propaganda" a su juicio "incluso hasta grosera" porque "de esto no viven" ni "hacen caja" los comerciantes, autónomos, pymes o micropymes.

En referencia a Gragera y la segunda edición del proyecto 'Badajoz Emprende' que ha presentado el también concejal de Comercio y portavoz de Cs este pasado jueves, ha recalcado además que su cuantía sea de 130.000 euros, "justo la misma que sacaron hace dos años" para ayudar y asesorar a los nuevos emprendedores y que, dadas las circunstancias y condiciones actuales, le parece "escasa".

AYUDAS DIRECTAS

En su intervención, Cabezas ha preguntado por qué ayudas directas va a poner en marcha el ayuntamiento para autónomos, micropymes y pymes y cuándo se van a conocer, y ha indicado que ya se conocen las del Estado, la de la Junta de Extremadura o las de la Diputación de Badajoz, y que hace "más de un mes" consistorios de similares características al de la capital pacense, como Alicante, han firmado por decreto sus alcaldes estas ayudas directas.

Así, ha dicho que "ya están tardando" estas ayudas y que no entiende la "demora" en sacarlas, a la vez que ha asegurado que "no es verdad" que todas las ampliaciones de veladores estén tramitadas, dado que "no están todas resueltas, como tampoco están tramitadas aquellos que solicitaron poner veladores desde el 2019 y ni se están viendo", ni "por supuesto" quienes no tenían veladores y los están solicitando por primera vez.

Finalmente, el portavoz del PSOE ha pedido que se destinen 300.000 euros para la compra directa de alimentos y productos de primera necesidad para las más de mil familias de la ciudad o de barrios donde "siempre" se ha tenido "esa necesidad que ahora se ha aumentado", como zonas de Suerte de Saavedra, Gurugú, Los Colorines, Las Moreras, Cerro de Reyes o de San Roque e "incluso" de Valdepasillas.

Ante ello, ha planteado que los Servicios Sociales de Base lo repartirían en sus diferentes sedes o en colaboración con Cáritas o Cruz Roja. También ha solicitado el fraccionamiento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta febrero 2021 como han hecho otros ayuntamientos como el caso de Alicante y a coste cero, así como conocer a través de los decretos de Alcaldía el coste y composición de todas las ayudas y medidas tomadas como consecuencia del Covid-19.

Una información esta última a la que no pueden acceder porque no se han celebrado juntas de gobierno, ni comisiones o no se ha actualizado ni el perfil del contratante ni la plataforma de contratos con la administración pública, ni se han subido los contratos menores.

"No hay forma ni medios para conocer todo lo que ha hecho, en este caso el señor alcalde, en estos dos meses o más de dos meses de confinamiento", ha concluido.