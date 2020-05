Investigado por estafar 15.000 euros a una octogenaria de Fuente de Cantos

Agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias penales a un vecino de Badajoz acusado de estafar 15.000 euros a una mujer octogenaria de la localidad pacense de Fuentes de Cantos, haciéndose pasar por comercial de una empresa de libros y joyas.



En concreto, la investigación se inició a finales del pasado mes de marzo, cuando una vecina de Fuente de Cantos de avanzada edad denunció que había sido víctima de una estafa, tras comprobar diversos movimientos en su cuenta bancaria de los que desconocía la procedencia de dichas operaciones.



Así pues, tras recopilar la información aportada por la víctima, en la que se pudo constatar movimientos irregulares de unos 14.900 euros, los agentes inician una investigación, en la que pudieron implicar en los hechos a un vecino de Badajoz.



Este hombre presuntamente se hizo pasar por comercial de una empresa de libros y joyas, y consiguió ganarse la confianza de la víctima, de la que logró "conseguir tras su engaño los datos referentes a su cuenta bancaria y clave de la tarjeta vinculada a ella, además de darle de alta en una aplicación móvil para realizar el traspaso de dinero", según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



De esta manera, el ahora investigado pudo llevar a cabo hasta 18 transferencias de un total de 14.900 euros a diferentes cuentas bancarias.



Así, con las gestiones practicadas por la Guardia Civil, se identificó a los titulares de las cuentas a las que se habría desviado el dinero estafado, que además de la suya propia habría trasferido a la de tres vecinos de Toledo, Burgos y Madrid, quienes a sabiendas de su procedencia ilícita admitieron el dinero.



Por tanto, con las pruebas incriminatorias, a estas cuatro personas se les instruyeron diligencias penales por su implicación en el delito de estafa a la vecina de Fuente de Cantos, que posteriormente fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Zafra.



CONSEJOS PARA PREVENIR ESTAFAS



Ante esta situación, la Guardia Civil ofrece una serie de consejos para evitar estafas bancarias, como domiciliar los pagos mensuales para evitar salir a la calle con mucho dinero, y cuando se tenga que firmar documentos o realizar cobros o pagos de cierta importancia, acudir con una persona de confianza.



También se aconseja no facilitar datos personales "si no existe una completa seguridad sobre quién los va a recibir", y nunca dar estos datos personales por teléfono a personas desconocidas aunque le digan que llaman de su entidad bancaria, compañía de seguros u otros.



Se recomienda también no llevar anotadas las claves de sus tarjetas, e intentar memorizar el código de acceso (PIN) para las operaciones con ellas, así como vigilar siempre los alrededores, no sacar grandes cantidades de dinero y cuando teclee su clave, protegerse de la vista de personas desconocidas.



Finalmente, se aconseja utilizar los cajeros automáticos en el horario de apertura de oficinas, utilizando los cajeros interiores, y si se hace cuando las oficinas están cerradas, cerrar la puerta del interior del cajero.