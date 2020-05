Los pueblos de la comarca de Vegas Altas no abrirán sus piscinas este verano

Los pueblos de la comarca Vegas Altas que engloba las Mancomunidades Integrales de la Serena-Vegas Altas y Guadiana han acordado no abrir sus piscinas este verano.



Concretamente, los municipios son los de Campanario, La Coronada, Gargáligas, Guareña, La Haba, Hernán Cortés, Magacela, Mengabril, Navalvillar de Pela, Ruecas, El Torviscal, Valdehornillos, Valdivia, Vivares y Zurbarán; además, los municipios de Entrerrios y Orellanade la Sierra se suman también a este acuerdo.



Así pues, estos pueblos no se plantean abrir en la temporada de baños 2020 debido a las "dificultades y severas exigencias" del protocolo general de uso, ya que no pueden garantizar una "apertura segura y que no ponga en riesgo a usuarios y trabajadores; estando abiertos a posibles valoraciones si estas exigencias son rebajadas".



En este sentido, el mayor problema para los municipios está en garantizar que los usuarios puedan mantener la distancia de seguridad, principalmente entre los más pequeños, el control del aforo en la propia lámina de agua, el control del aforo en las instalaciones y los controles y exigencias de desinfección y limpieza, según ha informado en una nota de prensa la Mancomunidad Integral 'La Serena-Vegas Altas'.



De esta forma, para los responsables municipales garantizar la salud de los vecinos e impedir posibles contagios es "fundamental", evitando el "efecto llamada" de otras localidades y más aún previendo los "desplazamientos masivos" que la región podría tener de otras comunidades autónomas a medida que las fases de desescalada se vayan produciendo.