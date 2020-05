Fragoso, partidario de avanzar en movilidad entre provincias extremeñas y con el Alentejo

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se ha mostrado "partidario" de, en la medida en la que se puedan garantizar los estándares de seguridad, ir avanzando en el ámbito de la movilidad entre las provincias de Badajoz y de Cáceres, así como en la movilidad "normal de actividad económica" entre Extremadura y Alentejo.



"Le pido ayuda al presidente Vara para que se preocupe, no solo de la movilidad entre provincias, sino en el caso del entorno fronterizo y de la ciudad de Badajoz, pero me imagino que exactamente igual para municipios como pueden ser La Codosera, Valencia de Alcántara", ha recalcado en referencia a "todos aquellos que estamos en zona rayana" para los que "también sería fundamental avanzar en la movilidad normal de actividad económica" entre Extremadura y Alentejo.



Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este lunes y en la que ha sido preguntado por los periodistas por su opinión respecto a la propuesta del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para autorizar la movilidad entre las provincias de Cáceres y Badajoz.



Al respecto, Fragoso ha defendido como "fundamental avanzar en la movilidad normal de actividad económica", "no digo ya la turística" ha matizado, entre Extremadura y Alentejo, sobre lo cual ha planteado: "no tiene sentido que estemos planteándonos la movilidad con una provincia que ha tenido unos datos desgraciadamente epidemiológicos bastante peores de los que puede tener un espacio como es el Alentejo, que los ha tenido muchísimo mejores como toda Portugal".



De este modo, ha abogado también por dicha movilidad, lo cual sería "bueno" para la economía, los comercios o la hostelería de ambas zonas rayanas, de manera que en la frontera se permitiera "ya una cierta movilidad entre dos espacios que se han comportado francamente de forma razonable respecto a esta terrible pandemia".



BADAJOZ ENTRA EN FASE DOS



En su intervención, Francisco Javier Fragoso ha señalado que este lunes, día 25, comienza una nueva etapa con la fase dos en la ciudad de Badajoz como en toda la comunidad autónoma, y lo cual conlleva nuevo incremento de las posibilidades de actuación por parte de ciudadanos.



Ante ello, ha recordado que estas etapas "no nos deben hacer olvidar que seguimos viviendo una pandemia" y que "por lo tanto" la mayor aportación que como ciudadanos se puede hacer para evitar su propagación "es seguir manteniendo la guardia bien alta, con las actuaciones en materia de desinfección, de distancia social".



"En definitiva que aunque algunas señales nos pudieran estar indicando que volvemos a la normalidad, sin duda debemos volver a la normalidad pero con todas las cautelas que eviten que la enfermedad se siga propagando", ha insistido.



En este punto y en relación a la fase dos, ha avanzado que el ayuntamiento retoma las bodas "a modo de pequeña celebración" dado que estas "nunca se han parado a nivel de acto administrativo" y quien consideraba que su expediente debía "seguir para adelante" se celebraban aunque asistiendo nada más que la pareja y ejerciendo como testigos personal del ayuntamiento.



No obstante, se vuelven a a retomar las bodas, aunque con una limitación del 50 por ciento del aforo que tiene en este momento el salón de plenos, por lo que podrían asistir en un principio 23 personas a la celebración, según marca la normativa vigente en esta materia.



PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MONUMENTOS



También en relación a esta fase dos en Badajoz, ha agregado que, además de retomar la posibilidad de tener bodas con presencia de personas en función del aforo del salón, este lunes se abren las piscinas climatizadas en las condiciones anunciadas en referencia a la cita previa o la reserva de horario para una hora o media, como también abren a partir de este lunes los cementerios por las tardes, en concreto de 17,00 a 20,00 horas.



También están abiertas instalaciones deportivas, también por los requerimientos de cita previa, en La Granadilla la pista de atletismo, tenis y pádel y la zona de tiro con arco; el circuito de BMX y El Vivero para las pistas de tenis y pádel.



Por otro lado y preguntado por la apertura de monumentos, el primer edil ha barajado que está prevista para el fin de semana del 6 junio en el caso de aquellos que requieren control de entrada y que por lo tanto están cerrados, salvo cuando se abren para que puntualmente puedan ser disfrutados por los visitantes y por los vecinos, frente a aquellos que están abiertos "per se" y a los que hay que aplicarles el régimen de visitas de cualquier otro espacio abierto en la ciudad.



Así, en un principio podrían abrir el 6 de junio y actualmente se está "cerrando" con Riesgos Laborales los requisitos necesarios para aquellas ubicaciones concretas, ha explicado, en función de los espacios existentes en su interior y a la hora de hacer esas visitas individuales, que son las que en un principio se van a permitir porque "todavía a día de hoy no están permitidas las visitas en grupo".



"Vamos a empezar poco a poco, implantando un régimen que garantice la prevención de riesgos y por otro lado que permita ya ir incorporando estos monumentos al disfrute de la ciudad", ha concluido.