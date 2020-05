PSOE-Badajoz pide al alcalde "compra masiva" test rápidos para trabajadores municipales

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, una compra "masiva" de test rápidos de detección del coronavirus para poder hacérselos a todos los trabajadores municipales.

En una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este jueves, Ricardo Cabezas ha recordado que el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, pidió a la Junta de Extremadura que hiciese una compra "masiva" de test rápidos para hacérselos a todos los funcionarios públicos.

Además, ha añadido que hace unos días, el propio alcalde "se encaró" con la petición que le hacía el sindicato mayoritario de policías y bomberos del ayuntamiento Aspolobba, que le reclamaba y le pedía esa compra de test rápidos para hacérselo a ambos colectivos al ser "personal de riesgo".

Ante ello, el portavoz socialista ha ampliado esa petición y ha pedido a Fragoso que "le haga caso" a Monago y haga una compra "masiva" de test rápidos de Covid-19: "Hágale caso, yo sé que hay ahí sus tensiones y sus cositas dentro del PP después de la pérdida de elecciones no solo en la ciudad de Badajoz sino en toda la provincia y en la Comunidad Autónoma", ha abundado, para recalcar en todo caso que no le gusta meterse "en las cuestiones internas de los partidos políticos" como Fragoso "también hace".

ALEJANDRO VÉLEZ

También se ha referido Cabezas en su intervención a que el 11 de marzo el Grupo Socialista presentó un escrito dirigido al alcalde y al secretario municipal en el que querían saber en qué condición se encontraba el concejal Alejandro Vélez, su secretario, Antonio Pozo Pitel, y su asesor, Juan Antonio Morales, en el ayuntamiento; y a que el 6 de mayo les respondió el secretario diciendo que ya ha emitido un informe que trasladó a Fragoso el 2 abril.

En su opinión, "este es uno motivos fundamentales por los que el señor Fragoso no querido celebrar ningún pleno ordinario hasta la fecha", y ante ello ha expuesto que en el primer pleno que se celebre, que ha confiado en que sea "ya", el punto número dos del orden del día va a ser dar cuenta de la situación de Vélez y que pasa a ser concejal no adscrito puesto que ya no forma parte de Vox.

Y es que, según ha insistido, desde el 27 de febrero Alejandro Vélez, su secretario y su asesor ya han dejado de formar parte de Vox y durante este tiempo "han estado disfrutando de una serie de privilegios y de condiciones como grupo político que ya no existía y que ya no existe en este ayuntamiento".

Al respecto, se ha preguntado "hasta donde van a llegar las tragaderas del señor Fragoso", "dónde está la ética, la moral" o dónde están "aquellos reproches" que se hacían en la anterior legislatura al entonces concejal no adscrito, Luis García Borruel, al que se le pedía "una y otra vez en los plenos que entregase su acta de concejal porque estaba decepcionando y sobre todo estaba defraudando al electorado que en su día depositó la confianza en el partido político Ciudadanos", sobre lo cual ha valorado que "aquí se está defraudando a los electores de Vox" y "no pasa nada".

También se ha preguntado Cabezas dónde está el socio de gobierno de Fragoso en alusión al portavoz de Cs y primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, "el de la política del palo quieto y la sonrisita de plástico" y que "vino regenerar la política".

"¿No va a decir nada? ¿También va a tragar con esta situación, esta situación de fraude?", ha interpelado.

A su juicio, "este ayuntamiento se va a convertir en otro circo político", el "espectáculo" comenzará a partir del próximo pleno ordinario y el consistorio va a ser noticia a nivel nacional dado que "Vélez va a seguir con las delegaciones de alcaldía siguiendo como concejal de Limpieza, Parque móvil y de las Pedanías, su secretario y su asesor van a seguir en plantilla de este ayuntamiento", lo cual ha tachado de "inadmisible" y "vergonzoso" para agregar en tono irónico que "con tal de mantener el sillón aquí vale todo", pero que a él no le gusta que le "metan el mismo saco".

COMERCIANTES Y HOSTELEROS

Por otro lado, el portavoz del PSOE ha pedido al primer edil que "de una vez por toda certezas y seguridad" a los comerciantes y hosteleros que están esperando "esa mano amiga que tiene que venir de la administración más cercana a los vecinos y vecinas de Badajoz que es su ayuntamiento", y ante lo cual ha preguntado por la compra de material de seguridad para limpiar los locales, de geles hidroalcohólicos, de guantes o de mascarillas.

Asimismo, ha criticado que "está tardando" en poner dispensadores metálicos en la puerta de todos los comercios y bares y ha instado a Fragoso a que "abra ya la hucha de los ahorros de este ayuntamiento" porque "se necesita más que nunca un esfuerzo histórico para la recuperación económica y social de esta ciudad" y los comerciantes y hosteleros "les están esperando, pero no pueden esperar más".

En alusión a los hosteleros, ha comentado que al entrar en la mañana de este jueves en el palacio municipal ha visto una cola de los mismos intentando presentar su solicitud para la ampliación de terrazas, como también ha visto en las redes sociales una carta que le dirigen a Fragoso y en la que le piden "un poquito de decencia y de vergüenza a la hora de hacer determinadas declaraciones" como son las relativas a las 25 solicitudes de ampliación de terrazas presentadas según apuntó este miércoles el regidor.

En este sentido, ha defendido que "claro que solo 25 solicitudes" si "encima abre tarde el registro y lo anuncian de aquella manera" por lo que "a la gente no le da tiempo", y ha trasladado a Fragoso que están cerrando negocios en la ciudad y que en esa carta le dicen al alcalde que "desconoce la realidad de lo que está pasando en Badajoz".

"Pero no de ahora, yo le digo a los hosteleros de Badajoz que esto no es de ahora señor Fragoso, usted sabe que el pulso a la ciudad ya se lo perdió hace mucho tiempo y por eso perdió las elecciones", ha sumado, para recalcar que "flaco favor le está haciendo" el primer edil a los vecinos "manteniéndose en el sillón" y preguntar por las ayudas directas al sector y por qué en otros ayuntamientos políticos y técnicos ya llevan trabajando semanas "adelantándose a esta situación" mientras que el equipo de gobierno en Badajoz está en "la luna de Valencia".

Por último, Cabezas se ha referido a la reciente publicación de las administraciones no colaboradoras o "entorpecedoras" del defensor del pueblo en la que figura, según ha criticado, el Ayuntamiento de Badajoz y ante lo cual ha urgido a que "por favor más pronto que tarde" el nombre del consistorio "desaparezca de este informe porque esto es una mancha negra en su gestión" y él mismo como líder del PSOE y con más representación, apoyo y confianza de la ciudad le pide "de una vez por todas" salir de este listado.