Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz estudia ampliar los espacios de las zonas de veladores de la ciudad con medidas "provisionales" como la eliminación de aparcamientos o incrementar las zonas peatonales, sobre lo cual el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que se cambie o se interprete la norma al respecto, dando instrumentos a los regidores para poder llevar a cabo "esa convivencia y esa necesidad de reactivar el sector".



"Puedo asegurar que todo el ayuntamiento, todo el ayuntamiento, vamos a echar una mano para que dentro de las normas, a pesar de que creemos que ha sido tremendamente errónea la que se ha lanzado el sábado, puedan tener solución", ha valorado Francisco Javier Fragoso en referencia al sector de la hostelería.



Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este lunes y en la que ha valorado que la cuestión "más importante" que se está tratando este lunes es que esta mañana ha tenido lugar otra reunión de la comisión coordinadora de los veladores en el "ánimo" de "echarle una mano y poder ayudar al sector de la hostelería", pese a que el Gobierno "no nos lo ha puesto nada fácil con la orden que publicaron el mismo sábado".



Desde el sábado, ha continuado, están "todos dándole vueltas" e intentando ver cómo adaptan una orden que, a su juicio, "en vez de venir a ayudar a poner en marcha ya de por sí un requisito muy restrictivo como era la limitación del número de veladores", no se facilita a los ayuntamientos la posibilidad de poder ser "todo los generosos" que quisieran, cuando esa es la "voluntad" con la que van a seguir trabajando en este asunto.



A pesar de ello, ha señalado que "en la medida de lo posible" e "interpretando la norma de la forma más generosa posible", van a intentar ver si la mayoría de los locales "pueden tener una solución", ante lo cual ha recordado en primer lugar que la norma solo permite utilizar el 50 por ciento de los veladores autorizados el año pasado, por lo que cualquier vía que podían pensar de intentar ampliar la licencia de veladores o darle una licencia a quien no lo tiene "en este momento no es posible" porque el Estado "obliga" a que la referencia sea la licencia de veladores de 2019.



AMPLIAR EL ESPACIO EN LA CALLE



De este modo, Fragoso ha hecho hincapié en que si pueden ampliar el espacio en la calle en la cual se va a ocupar esa ampliación para los peatones, "lo cual es francamente difícil en gran parte de la ciudad", podrían llegar a "ese otro 50 por ciento, de tal forma que en ningún caso ningún local va a poder, desgraciadamente por orden del Gobierno, tener más de lo que tenían en el año 2019".



Seguidamente, ha puntualizado que hasta el próximo jueves varios servicios municipales de forma coordinada, entre los que ha citado Vías y Obras, Policía Local o Urbanismo, van a estar analizando todas las barriadas y calles de la ciudad para saber en qué lugar se puede ganar "ese espacio que nos obliga la ley para el peatón" y "para poder aumentar los veladores, de tal forma que la gente pueda llegar a tener ese 100 por cien que tenían antes".



"Siempre, y que para nosotros como para todo el mundo es prioritario, cumpliendo con las normas de separación, con los dos metros, con todo aquello que obliga el distanciamiento social, y por lo tanto la garantía de la salud que es lo más importante para todos", ha advertido.



Por ello, el primer edil ha solicitado a los hosteleros que tengan pensado abrir o bien lo hayan hecho ya aunque la climatología no está favoreciendo la oportunidad de sacar los veladores por la lluvia que, de este lunes al próximo jueves, vayan realizando una instancia o una petición al ayuntamiento para poder ampliar el espacio en aras de ir "ganando tiempo".



En este punto, ha avanzado que a lo largo de este lunes espera que se suba una instancia normalizada simple en la que se tengan claro cuáles son los datos que se necesiten y que, en todo caso, remitan "una simple instancia municipal" que se mande al ayuntamiento a través de los diferentes registros, tales como el telemático o las distintas posibilidades de comunicación.



Todo ello, ha manifestado Fragoso, para ir acumulando las solicitudes y que las puedan ir ordenando por barrios, de forma paralela a que los citados servicios municipales estén analizando "calle por calle, plaza por plaza" para poder cumplir esta norma que el pasado sábado ha "impuesto" el Gobierno de España.



Independientemente, ha agregado y al igual que el resto de ciudades de España que lo han anunciado también Badajoz está trabajando en modificar la ordenanza de veladores, aunque el "problema" es que dicha modificación no se puede aprobar y entrar en vigor hasta dentro de un mes y medio, dos o tres meses, en función de que haya o no alegaciones o "si hay conflictividad en la aprobación de una ordenanza".



"Pero es que aunque se apruebe una ordenanza nueva, si sigue en vigor la orden que el sábado dio el Gobierno la referencia nunca serán las nuevas licencias, las referencias siempre serán las licencias concedidas en el año 2019", ha advertido, para señalar que, aunque se van adelantar para que en un futuro este sector "pueda tener un poco más de flexibilidad a la hora de poder generar economía y mantener el empleo, actualmente se ven "tremendamente encorsetados".



LLAMAMIENTO AL GOBIERNO



Así, Francisco Javier Fragoso ha hecho un llamamiento al Gobierno que cambie la norma o que saque una interpretación de la misma donde permita a los ayuntamientos, que conocen la realidad de los vecinos y de los barrios o los puntos de "conflicto" que pueda haber en unos lugares u otros, "más flexibilidad para poder adaptar, por un lado a sector que necesita ayuda para seguir manteniendo empleo y generando riqueza".



Por otro lado, ha dicho, en convivencia con los vecinos del entorno, algo que conocen los alcaldes "y no lo conocen los señores en un ministerio en Madrid haciendo una norma que después es de muy difícil aplicación", por lo que tendrán que quitar provisionalmente durante estos días 15 días algunas plazas de aparcamiento o intentarán que algunas zonas se consideren peatonales "para poder generar esa posibilidad".



"No tiene ningún sentido entrar en ese conflicto en las ciudades por culpa de haber hecho una norma que la ha hecho alguien que no sabe cómo aplicarla después en la realidad, porque jamás ha estado en un ayuntamiento", ha insistido, junto con que desde el consistorio harán "todo lo posible" con un "máximo compromiso y generosidad con el sector" y también con los vecinos para generar "esa armonía de convivencia".



LA NORMATIVA ES LA ORDEN



Preguntado por este tema en el turno de preguntas, Fragoso ha explicado que la normativa es la que viene en la orden publicada y que, a partir de ahí, "puntualmente y siempre y cuando se tenga en cuenta la normativa de accesibilidad" van a ver desde el ayuntamiento si en algún caso hay que quitar alguna plaza de aparcamiento de forma provisional durante este tiempo con esta normativa, algo que "seguramente se hará" y que "no va a ser absolutamente generalizado".



"Está claro que en este momento hay que pedir a todo el mundo comprensión si queremos, efectivamente, que se reactive el empleo y la actividad económica, pero vamos a intentar sea el mínimo el caso", ha expuesto, para valorar que "está claro que si una familia la única posibilidad que tiene de comer es quitar un par de plazas de aparcamiento para garantizar el que puedan poner sus veladores tendremos entre todos que tener unos ciertos niveles de generosidad".



Finalmente, ha rememorado que recientemente del doctor Fernando Simón ha dicho que "el problema no está en el paso de unos y otros". "Con lo cual, lo único que tendremos que garantizar sea lo que marque la orden", ha concluido Fragoso.