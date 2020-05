Badajoz podría movilizar en torno a 20 millones de euros en obras en el próximo semestre

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado que la ciudad podría movilizar en torno a 20 millones de euros en obras en el próximo semestre, y entre las que ha contado tanto aquellas que ya están en marcha como las que ya estaban contratadas como la piscina de la Margen Derecha o las del 1,5 por ciento Cultural en Santa Catalina y La Galera.



Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática en la que ha sido preguntado, a tenor de que el ayuntamiento haya iniciado obras pendientes como el soterramiento de contenedores en el Casco Antiguo, por qué otras actividades se podrían reactivar a corto plazo.



Según Fragoso, todo aquello que puedan reactivar lo harán "y va a haber más obras", entre las cuales ha citado una en una calle de Las Vaguadas o actuaciones de asfaltado, y que ya ha adelantado que "tres grandes patas" van a componer el Plan de Impulso de la ciudad, entre los incentivos de sectores o ayudas autónomos y empresarios, y el incremento del gasto social con 1,8 millones para este fin.



En tercer lugar, se ha referido a la reactivación de todas las obras que se puedan "para que la economía de la ciudad vuelva a resurgir" y que "ya" hay una instrucción y están trabajando en ello concejales de todas las áreas, y tanto el de Urbanismo y Vías y Obras, como la de Gabinete de Proyectos, el de Parques y Jardines y Eficiencia Energética o la edil que coordina la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Dusi).



"La idea es que, entre las que en este momento se están ya reactivando y las que se están preparando para que de forma inmediata en este semestre se empiecen a actuar, podemos estar hablando de un montante superior a los 17 millones de euros en la ciudad", ha cifrado el regidor, que ha unido a dicha cuantía para "mover la economía" la parte de las obras que también se van a reactivar y que ya estaban contratadas, como la piscina de la margen derecha o las del 1,5 por ciento culturales en Santa Catalina y La Galera.



De ese modo, ha sostenido, el sector de las obras y de la construcción "va a tener un movimiento en la ciudad superior a los 20 millones de euros en este semestre", que en su opinión "también será una buena pata para ese plan de activación y de impulso de la ciudad de Badajoz".



Ha sumado de igual modo que la instrucción está en que "de forma inmediata se empiecen ya" y "de hecho se están tramitando algunos expedientes", aunque se tienen los plazos suspendidos y "era difícil iniciar ningún tipo de contratación", algo que ha ejemplificado el "gran contrato" de 2,5 millones de euros en materia de servicios pero que también emplea mano de obra y, "especialmente de un sector muy sensible como es el ámbito de las capacidades diferentes", como el mantenimiento de los parques del río.



Según ha indicado, no se ha podido hacer la adjudicación definitiva del mismo porque los plazos están suspendidos, de manera que a las citadas cuantías habría que sumar 2,5 millones de euros más que van a adjudicar "inmediatamente en cuanto los plazos nos lo permitan".



INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES



Preguntado también por la incorporación de forma física de los trabajadores municipales, Fragoso ha explicado que ya algunos se han ido incorporando y que ya dijo y anunció hace unos días que habría una incorporación "paulatina más allá de los propios criterios que marcan las diferentes fases", junto con que este miércoles se ha reunido el comité de salud e higiene del trabajo en el que se ha aprobado el protocolo general de incorporación de los funcionarios.



En este punto, ha recordado que el Gobierno ha declarado por ley que es prioritario "todavía" en esta fase el teletrabajo y ha recalcado que "siempre y cuando" este último sea posible hay obligación de facilitárselo al trabajador, pero que a partir de ahí el ayuntamiento ya ha empezado con la desescalada y se han incorporado operarios de Vías y Obras, Jardines o Poblados.



"Va a ser una incorporación evidentemente garantizando que los puestos de trabajo permiten una atención al público, que también repito va a ser priorizada de forma telemática o con cita previa para evitar colapsos y que en un determinado momento se junte mucha gente", ha insistido, así como que el ayuntamiento "ya de forma inmediata va a estar al 100 por cien dando servicios, aunque posiblemente con fórmulas nuevas que hasta ahora no se tenían en cuenta", como la asistencia a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.