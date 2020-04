Fiscalía de Badajoz archiva investigación por denuncia de Vox sobre residencias de mayores

Ep

La Fiscalía Provincial de Badajoz ha archivado las diligencias de investigación abiertas con motivo de la denuncia presentada por el partido político Vox ante la "eventual existencia" de delitos relacionados con la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19 en las residencias de mayores.



Según explica la Fiscalía en un decreto facilitado a los medios de comunicación, dichas diligencias de investigación se han incoado con motivo de la presentación de dicha denuncia de Vox, fundamentada en la afirmación de hechos tales como la "inexistencia" de medidas de detección y diagnóstico de los casos de coronavirus, lo que conlleva para la formación la falta de realización de los "oportunos" test.



También se fundamenta Vox en la falta de material sanitario de prevención, "lo que conlleva el contagio entre residentes y personal sanitario"; la falta de cumplimiento de protocolos de (auto)confinamiento en domicilios y residencias; y la inexistencia de medios de tratamiento una vez detectado el contagio, "lo que conlleva la falta de prestación del tratamiento adecuado ni en residencias, ni en hospitales".



Según Vox, "lo anterior se hace extensivo a cada una de las residencias de la provincia", a la vez que se pone de manifiesto "el desconocimiento de los datos reales (globales) de la incidencia del coronavirus".



De igual modo, en la denuncia de Vox se interesa que, por la fiscalía, se acuerde la adopción de las medidas "urgentes necesarias" para evitar la continuidad de la situación descrita, entre las que se indican que se ordene a la autoridad competente la realización de inspecciones y saneamientos de todas las residencias de ancianos, así como que la entrega de material de protección, respiradores y material de atención sanitaria, a los sanitarios y asistentes.



Igualmente, se interesa que se ordene la realización de test de detección en todas las residencias a residentes y personal, con adopción, en su caso, de las medidas de ingreso hospitalario "inmediato" a los positivos; la actualización "inmediata" de los datos reales de afectados y fallecidos con petición de informes a registros civiles de la provincia, entidades funerarias e institutos anatómico-forenses; y que se investigue "pormenorizadamente" la atención sanitaria ofrecida y prestada o no prestada a cada uno de los fallecidos por coronavirus en domicilios y residencias.



"ADOLECE DE EXCESIVA GENERALIDAD"



Para la Fiscalía Provincial de Badajoz, la denuncia presentada "adolece de excesiva generalidad" y los términos de la misma pretenden generar una actuación "prospectiva e indiscriminada" por parte de la Fiscalía extensiva a todas las residencias ubicadas en la provincia de Badajoz. "No en vano la misma se presenta ante la eventual existencia de delitos relacionados con la gestión de la crisis sanitaria Covid-19 en las residencias de mayores", ha agregado.



Al mismo tiempo, se pretende que la Fiscalía "se constituya en una especie de coordinador global de la gestión del coronavirus, en tanto se interesa de la misma que se dirijan órdenes "inmediatas" a diversas instituciones, como a las material y territorialmente competentes, a registros civiles, a institutos de Medicina Legal, a entidades funerarias.



Esto último, ha continuado, en orden a la realización de inspecciones y saneamientos en residencias, consecución de material de protección sanitario, obtención de material de tratamiento sanitario, realización de test de detección y obtención de datos (globales) de incidencia del coronavirus que sea "fiables", sobre lo cual ha reseñado que, con motivo de la pandemia sobrevenida, se han dictado diversas disposiciones legales o resoluciones para regular la situación de emergencia surgida como el Real Decreto-Ley que regula el estado de alarma.



En sus artículos 4, 12 y 13 se establecen las autoridades competentes (para este caso el ministro de Sanidad), medidas tendentes a reformar el estado de salud y medidas para el aseguramiento de bienes y servicios, respectivamente, ha abundado junto con que esta situación ha sido prorrogada mediante los RD 476/20 y 487/20 de 27.111 y 10.IV, a los que se suma el Real Decreto en el que se habilita al ministro de Sanidad para la adopción y/o ampliación de medidas en relación con la salud pública.



"Como se desprende de lo anterior, las medidas cuya práctica se interesa en la denuncia gozan de un ámbito competencial definido", ha señalado la Fiscalía Provincial en referencia al Ministerio de Sanidad según los Reales Decretos 463 y 465/2020 y desde el cual ya se han dictado las "pertinentes" resoluciones.



"Por tanto", ha apuntillado, "el ámbito competencial de las medidas que supuestamente se deben practicar y que señala la denuncia es de una clara naturaleza administrativa", mientras que, de otra parte, recuerda que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha coordinado toda la situación relativa a los centros residenciales, mediante el Decreto de la FGE de 19.11, sobre apertura de diligencias de investigación tras la información difundida por el Ministerio de Defensa respecto a la situación de algunas residencias de la tercera edad.



Así, ha agregado, en este sentido ya se está canalizando la información pertinente mediante intercomunicaciones entre el Sepad, las Fiscalías Provinciales, la Fiscalía Superior de Extremadura y la FGE, por lo que, teniendo en cuenta todo lo anterior, ha decretado que respecto de las medidas cuya práctica se solicita, "no ha lugar a la práctica de las mismas, toda vez que ello ya está siendo objeto de actuación por los órganos competentes al efecto, que han dictado las resoluciones pertinentes".



En cuanto a la investigación de hechos concretos, ha indicado que en la medida en que en la denuncia no se especifica ningún hecho, sino que se interesa una investigación con carácter general abarcadora de toda la provincia y de todas sus residencias y centros sociosanitarios, "no ha lugar a practicar actuación ninguna de carácter prospectivo, sin perjuicio de que, si se denunciaran hechos concretos (o de que se tuviera conocimiento de ellos a través de los cauces ya activados y arriba descritos), se proceda a la investigación particularizada de cada uno de ellos".



"Así pues, por el momento, no se han puesto de manifiesto de modo singularizado hechos concretos que evidencien la comisión de infracción delictiva alguna específica que exija una investigación penal al respecto", ha valorado.



Por lo expresado, la Fiscalía ha expuesto que procede el archivo de estas diligencias de investigación, con expresa notificación al denunciante, junto con la información añadida de que, si lo desea, puede reproducir su denuncia ante el Juzgado de Instrucción competente.