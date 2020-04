PSOE dice que dos ex de Vox y extinto grupo en Badajoz deberán devolver 9.800 euros

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha sostenido que los ex de Vox y el "extinto" grupo "ultra" en el consistorio deberán devolver "ya" 9.800 euros a las arcas municipales.

Señala que el próximo lunes, día 27, se cumplen dos meses desde que Vox expulsara a su concejal de la formación en la capital pacense, Alejandro Vélez, y diera "por finiquitado" su grupo municipal en el consistorio.

"El asesor y el secretario del que fuera grupo de Vox, junto con la figura de este que ya no existe, por decisión del propio partido político, han cobrado indebidamente en estos dos meses un total de 9.800 euros que el PSOE pedirá que vuelvan a las arcas municipales", ha reafirmado.

Además, añade que "ya" lo ha anunciado y que "solo está a la espera de tener en sus manos el pago en firme correspondiente", recalcando que dicho dinero "viene bien ahora para cubrir las nuevas necesidades" ocasionadas por el Covid-19 "como ayuda a familias vulnerables".

En este sentido, ha sostenido que las instrucciones que ha dado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, es "que todo siga igual, desatendiendo al partido de Vox en su renuncia a tener representación en el ayuntamiento y a la valoración de los técnicos municipales", que el PSOE "da por contraria al quietismo egoísta y de conveniencia del alcalde".

Sobre Alejandro Vélez, desde el 27 de febrero el exedil de Vox y antes en el partido "neonazi" Democracia Nacional, ha considerado que "viene haciendo el ridículo mencionando un recurso propio a esa decisión de expulsión que Vox da por concluida", y "de ahí que no considere que está en tramitación ni que sus plazos expiren".

Según el PSOE, "Alejandro Vélez quiere seguir en un partido que no le quiere solo por avaricia económica, por mantener sus 4.200 euros de sueldo, y por hacer de mantenedor de un equipo de gobierno y de un alcalde que rehuye la nueva realidad", para quien "supondría reducir prebendas a los tres ex de Vox, dos de ellos antes ex del PP, y hacer que el concejal de Limpieza se enfade, monte en cólera y convierta el Ayuntamiento de Badajoz en un sainete".