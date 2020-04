Alejandro Vélez mantiene su afiliación a Vox tras "caducar" expediente disciplinario

Rd./Ep.

Se ha señalado que este viernes que la formación que preside Santiago Abascal ha dejado "caducar" el expediente abierto a su concejal pacense, Alejandro Vélez.

A través de una nota de prensa, se indica que este pasado jueves, 23 de abril, fue el último día que marcan los estatutos de Vox para la tramitación, incluidos todos los recursos, del expediente disciplinario.

Así pues, según ha recalcado, habiendo transcurrido el plazo de tres meses sin resolución definitiva por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), "el expediente ha caducado, por lo que debe ser archivado, sin más trámite".

Por tanto, Alejandro Vélez Ferreira, concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, "sigue manteniendo su condición de afiliado de pleno derecho en el partido".

De este modo, desde ese Grupo Municipal, se considera que esa condición no la ha perdido "en ningún momento a lo largo del periodo de tramitación del referido expediente".

VOX BADAJOZ REAFIRMA QUE ESTÁ EXPULSADO DEL PARTIDO

Por su parte, el vicesecretario provincial de Organización de Vox en Badajoz, Gabriel Viñegla, ha reafirmado que el hasta ahora concejal de Vox en el Ayuntamiento de la capital pacense, Alejandro Vélez, está expulsado del partido, que "se reserva" el derecho de tomar medidas legales contra él.

"Las decisiones son ejecutivas independientemente de las reclamaciones o de los periodos de reclamación, este señor está expulsado, no representa a Vox ni en el ayuntamiento ni en ningún sitio", ha asegurado Viñegla en declaraciones a Europa Press, para quien, además, "se le ha comunicado en tiempo y en forma las resoluciones, todo se le ha comunicado, y se le ha comunicado también que no puede usar ni hablar en nombre de Vox".

Tampoco puede Alejandro Vélez usar los logotipos o hablar en nombre de Vox, "con lo cual el partido se reserva todas las acciones legales que tenga que emprender contra el señor Vélez", ha continuado Gabriel Viñegla, después de que el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz haya anunciado este viernes en una nota de prensa que la formación que preside Santiago Abascal ha dejado "caducar" el expediente abierto a su concejal pacense, Alejandro Vélez.

A este respecto, el vicesecretario provincial de Organización de Vox ha reconocido que entiende que "es muy complicado" que Vélez en un futuro tenga que volver a su puesto de funcionario de prisiones, pero que "del partido Vox está expulsado" después de que haya recurrido "en su tiempo y en sus plazos" y dichos recursos hayan sido desestimados.

De este modo, ha insistido, la resolución de su expulsión es ejecutiva, "él pude decir lo que quiera pero es ejecutiva", a la vez que ha rechazado el citado comunicado del Grupo Municipal de Vox, en relación a lo cual ha invitado a Vélez a que se estudie los estatutos, pero los "de Vox, no del PP".

Y es que, según los estatutos de Vox, la medida de expulsarlo "es firme en el momento en el que se dicta" y "aunque haya reclamaciones".

"Es decir, yo estoy expulsado y ahora tengo mis periodos de reclamación que él los ha cumplido, se le han dado trámite, se han lógicamente mirado con total garantía y se le han rechazado todas las reclamaciones, una detrás de otra", ha recalcado, para agregar que, Vélez "ha metido alguna reclamación fuera de plazo y se le han concedido las reclamaciones aunque estaban fuera de plazo".

Con él, ha continuado, han sido "totalmente asépticos y totalmente dentro de la legalidad vigente dentro del partido: con lo cual desde el momento en que se le notifica que está expulsado del partido este señor está expulsado, no representa a Vox en ningún sitio lógicamente y se le notificó, y se le ha notificado siempre todas las resoluciones y todos los desistimientos de sus reclamaciones y también se le ha notificado mediante un burofax que no puede usar ni los logotipos ni nada referente a Vox ni menos hablar en nombre de Vox".

PUEDE RECLAMAR, PERO FUERA DE LOS ÓRGANOS DEL PARTIDO

Sobre dicho expediente de expulsión, ha explicado igualmente que Alejandro Vélez puede reclamar pero "fuera de los órganos del partido", lo que sería en la vía judicial, ya que en el caso del partido "lo tiene todo agotado", así como que el origen de dicho expediente es que "ha incumplido constantemente la disciplina de partido y todo lo que marcaba el partido y a través de ese incumplimiento reiterado se ha abierto no un expediente, tiene varios".

"Él ha ido por libre desde el principio", ha incidido, para señalar que, para Vox, Alejandro Vélez es un concejal no adscrito y no tienen grupo municipal en Badajoz dado que le pidieron el acta de concejal y dijo que no la iba a devolver.

"Nosotros lo tenemos claro con esta gente, nosotros no vamos a permitir que venga gente a servirse y no a servir, y cuando se dicta dentro de la disciplina de partido y se dicen unas cosas y lo incumples reiteradamente, porque no ha sido una vez, reiteradamente, todo tiene consecuencias en esta vida, aquí no hay patente de corso", ha concluido Gabriel Viñegla.