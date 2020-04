Fragoso pide juez autorizar poner punto agua potable en viviendas ocupadas Suerte Saavedra

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado que el ayuntamiento presentará una acción en el juzgado para que le autorice a poder poner un punto de conexión de agua corriente potable a las familias que ocupan el bloque de las antiguas viviendas de la Guardia Civil en la barriada de Suerte de Saavedra, que pertenece al Gobierno de España

"Este tema ya a mí me tiene cansado y no entiendo por qué desde Delegación se está jugando con él; y lo que sí les puedo anunciar es que yo le he pedido a los servicios jurídicos que presentemos una acción en el juzgado", ha señalado Fragoso a los periodistas en una rueda de prensa telemática en la que ha recordado que el reglamento municipal de la ciudad "obliga" que, para llevar agua, tiene que haber una autorización del dueño del inmueble.

En ese sentido, ha lamentado que "como los dueños el inmueble a través de su representante que es la delegada no termina de autorizarlo expresamente", va a pedir que "sea el juez el que me autorice a poder poner un punto de conexión de agua corriente potable en el bloque que pertenece al Gobierno de España y poder ya solucionar este tema", ha abundado.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este lunes, día 13, y en la que ha sido preguntado por si hay novedades en la conexión del suministro de agua para dichas viviendas situadas en Suerte de Saavedra después de que, según Unidas Podemos, el Ministerio del Interior le ha comunicado que es potestad del alcalde, independientemente de la propiedad del edificio.

Según ha comentado el regidor, el escrito del Ministerio del Interior "no" le "sorprende" porque es el que, "en definitiva", también le ha pasado a él mismo Unidas Podemos, y en el cual viene a decir que este tema es competencia del alcalde, sobre lo cual ha reiterado que "siempre" ha dicho que "claro que es competencia del ayuntamiento".

"Lo único que ocurre, que en eso no puede entrar porque no conoce ni el reglamento ni las normas del servicio el Ministerio del Interior, es que el propio reglamento de Aguas de esta ciudad obliga a que el dueño del inmueble autorice la intervención en su inmueble porque es suyo", ha destacado, para agregar que ello es independiente de que él mismo sea competente, como administración, para poder facilitar ese punto de agua.

De esta manera, a su juicio, "no hay ninguna contradicción entre las posiciones" y "siempre" han tenido "claro" que la administración competente en este asunto es el ayuntamiento, pero que "para poderlo llevar a cabo en este caso tiene que actuar otra administración, no en su condición de administración, sino de dueño del inmueble" dado que si no el consistorio estaría interviniendo "en algo que no es propiedad municipal" y cuyo dueño "no" le autoriza a hacerlo.

Sobre este mismo asunto e interpelado por si tiene conocimiento de la denuncia interpuesta por Izquierda Unida en el juzgado, que según esta formación ha abierto diligencias previas, y si se ha dictado alguna medida cautelar como pedía IU, Fragoso ha reconocido que no tiene conocimiento ni de la acción ni de ninguna medida cautelar y ha agregado que Izquierda Unida y él mismo "están en la misma sintonía" y "los que parece que no terminan de estarlo es quien tiene que autorizarlo".

"No hace falta que vaya Izquierda Unida, yo mismo como ayuntamiento iremos al juzgado para pedirle que si se puede subsanar esa falta de autorización expresa de parte de Delegación del Gobierno", ha concluido Francisco Javier Fragoso.