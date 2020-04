Ayuntamiento dedica 30.000 euros a ayudas para dinamizar el sector comercial de Badajoz

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que dedicará 30.000 euros a una nueva orden de subvenciones para la dinamización de espacios comerciales, de manera que las asociaciones de comerciantes o los centros comerciales abiertos pueden comenzar a trabajar desde este lunes, día 13, en qué acciones o medidas pueden llevar a cabo para volver a dinamizar el sector una vez que acabe el actual periodo de alarma con motivo del Covid-19.

Así lo ha avanzado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa telemática, la primera después de la Semana Santa, quien ha añadido que las administraciones deben seguir trabajando en ver cómo afrontar la emergencia sanitaria y evitar que el contagio siga propagándose.

Al mismo tiempo, ha continuado, tienen que empezar "a pensar en el día después" y en cómo pueden colaborar para que la economía de la ciudad, el empleo y aquellos que lo van a pasar "peor" puedan tener al ayuntamiento y a las administraciones cerca para que la recuperación sea lo más rápida posible en toda España y, en concreto, en la ciudad de Badajoz.

En este contexto, Fragoso ha anunciado que ha dado la orden de inicio de una nueva orden de subvenciones para la dinamización del comercio, uno de los sectores económicos más importantes de la ciudad y en el que quieren poner "ya certezas encima de la mesa".

De esta forma, las asociaciones de comerciantes y los centros comerciales abiertos pueden comenzar a trabajar y pensar, "incluso" en estos días donde el comercio va a estar cerrado, qué acciones y medidas pueden llevar a cabo para volver a dinamizar el sector una vez acabado el periodo de alarma, en el que las tiendas tienen que estar cerradas.

Unas subvenciones en las que, además de contar "ya con el pistoletazo de salida", se multiplica por tres la cuantía que se pone a disposición de las asociaciones comerciantes, ha explicado, dado que estas subvenciones salían normalmente por 10.000 euros y en esta ocasión serán 30.000 euros los que se pongan encima de la mesa "para que ellos diseñen ya qué cosas creen que deben hacer, qué pueden hacer para ayudar a dinamizar el comercio".

DECRETO DE MEDIDAS FISCALES

Para Fragoso, se trata de la segunda medida desde el punto de vista económico que lanza el ayuntamiento después de la primera "muy importante" y que desconoce si "pasó desapercibida", como es el decreto de medidas fiscales, dirigido a que en este periodo en el que los ciudadanos, los comerciantes, la hostelería y "en definitiva todo el mundo apenas tiene ingresos por parte de la actividad comercial no tengan que pagar impuestos".

Una medida que supone, ha cifrado, inyectar una cifra "histórica de liquidez" en la ciudad de Badajoz para las familias, las empresas, los bares y restaurantes, los empresarios del mercadillo o para toda la sociedad en su conjunto y que supera los 55 millones de euros, que "durante muchos meses no vamos a obligar a la gente que pague en impuestos, sino que vamos a permitir que cuenten con ese dinero para esperar que la economía vaya mejorando".

Sobre esta medida fiscal, ha matizado que se inyectan 55 millones de liquidez y que, en este momento, esos millones se tendrían que pagar "antes", pero que "se les da liquidez a la gente para que la pague en diciembre", así como que los impuestos "evidentemente" se tiene que pagar y, entre otras cosas, porque fueron devengados el 1 de enero.

Asimismo y según ha ahondado Fragoso quieren "sin duda" a partir de ahora y en los próximos días trabajar para impulsar un paquete de medidas, tanto de apoyo social como de apoyo económico para la economía de la ciudad y que intentarán consensuar con los sectores afectados, hablando con la Cámara de Comercio e Industria, los sectores representativos de la economía de la ciudad y también con los grupos de la oposición en el consistorio.

"De tal forma que presentemos un paquete donde el ayuntamiento lidere la recuperación, acompañe a nuestros vecinos en estos momentos que no van a ser fáciles, pero que creo que todos juntos los vamos a poder superar", ha incidido el primer edil.

AYUDAS EN PLASENCIA

Ya en el turno de preguntas e interpelado por los periodistas por el hecho de que el Ayuntamiento de Plasencia haya anunciado una partida de 400.000 euros para ayudas a pymes y autónomos y si se estudia hacer en Badajoz algo similar, Francisco Javier Fragoso ha indicado que llevan "días estudiándolo" y ha reiterado que están trabajando "en el paquete para el día después".

"De hecho algunas medidas ya las hemos lanzado, como fue el paquete de medidas fiscales que repito pone en liquidez en la ciudad 55 millones de euros que se pospone su pago dándole a la gente para que mantenga ese dinero en sus cuentas corrientes para otras necesidades y, cuando la cosa vaya recuperándose, en ese momento se tendrá que abordar el pago de los impuestos", ha agregado.

Igualmente, ha sumado que han iniciado también medidas de dinamización y este lunes han pedido a los comerciantes que empiecen a pensar qué actividades quieren y creen que se deben hacer y ponen dinero "encima de la mesa" para ello por valor de 30.000 euros, así como "toda una serie de medidas" que están intentando "ver y encajar" dentro de la "complejidad jurídica y legal que tiene esto".

En este punto, el regidor ha insistido en su petición al Gobierno de España para que permita a los ayuntamientos utilizar "el ahorro de la buena gestión para este momento que es necesario", como la situación de crisis que los vecinos van a vivir.

"No tendría sentido que amenacen con expropiar la liquidez, la buena gestión municipal de Badajoz, y que ese dinero no pudiera revertirse en los vecinos, comerciantes, empresarios y autónomos de Badajoz y se lo llevaran, por ejemplo, para otras administraciones que no han cumplido con la buena diligencia de la gestión", ha reiterado, para defender que no quiere que el dinero de los ciudadanos de la capital pacense y de sus impuestos, que se ha administrado "bien", "ahora valga para otros sitios cuando son necesarios en la ciudad".