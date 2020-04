Ayuntamiento de Badajoz desinfectará semanalmente el interior de residencias de mayores

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado que el ayuntamiento garantizará la desinfección semanal del interior de las residencias de mayores de la ciudad; mientras que junto a la Fundación CB e Ibercaja Banco va a desarrollar una campaña dirigida a garantizar 150 comidas diarias para las personas vulnerables a través de los comedores sociales.



Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de la capital pacense en una rueda de prensa telemática en la que ha lamentado que los mayores focos de mortandad e "incluso de peligrosidad en el contagio" por coronavirus están en las personas mayores y en los centros en los que estos residen.



Seguidamente, ha tachado de "evidente" de que "en estos momentos" según le comunica la Delegación del Gobierno "no tienen capacidad de desinfectar todas las residencias de mayores" y la Unidad Militar de Emergencias (UME) "no da más abasto e intenta priorizar por aquellos sitios donde tienen más casos ya contrastados".



Ante ello, Fragoso ha expuesto que se necesita "hacer un esfuerzo adicional" y que "por eso" ha dado la instrucción de que por parte del ayuntamiento se intente garantizar, "siempre que sus directores lo quieran", una desinfección semanal a todos los centros de mayores de la ciudad, sobre lo cual ha precisado posteriormente que se actuará en el interior de los mismos a través de una empresa, y que ya el consistorio está actuando en su exterior.



"De tal forma que intentemos anticiparnos para evitar que el bicho pueda entrar, más allá por lo tanto de lo que estamos haciendo ya, que es desinfectar con los Servicios de Limpieza municipales los alrededores, o puntualmente pedirle a alguna empresa que ha colaborado además de forma generosa hasta ahora, de forma altruista que es San Miguel", ha comentado, para agregar que se les ha pedido que entraran "en una puntualmente porque se había detectado algún caso".



Seguidamente, ha concretado que en Badajoz hay siete u ocho residencias de mayores, una de ellas de la Comunidad Autónoma a la que también le van a ofrecer este servicio; dos regentadas por órdenes religiosas entre la de la Hermanitas de los ancianos desamparados conocida como el Asilo y la residencia que hay en Bótoa; y otras cuatro o cinco privadas.



"A todas por un problema de salud pública les vamos a ofrecer la posibilidad de una desinfección contra este bicho, de tal forma que intentamos, en el caso de que en alguna hubiera contagio mantenerlo a raya", ha abundado Francisco Javier Fragoso, que "no" se quiere quedar en su "conciencia" que "no" se hizo "todo aquello" que se podía para evitar que a lo mayores les llegara esta pandemia.



SOLIDARIDAD



Por otro lado, Francisco Javier Fragoso ha destacado la "lluvia de solidaridad" que está recibiendo el ayuntamiento de voluntarios y empresas que "sin duda ponen de manifiesto el ADN, el corazón que tienen los vecinos de Badajoz a la ahora de ayudar y enfrentarse a situaciones como esta, pensando en aquellos que lo pueden estar pasando peor".



Así, ha puesto como ejemplo que estos días han canalizado "especialmente" en una llamada del Asilo de las Hermanitas de los ancianos desamparados ayudas trasladadas por empresas que han facilitado desinfectantes, u otras que han hecho lo propio con algunas mascarillas o que se han ofrecido a fabricar casi 3.000 litros de desinfectante para ayudar al Asilo a desinfectar los espacios comunes.



También personas anónimas han donado toallitas, desinfectantes o guantes y el ayuntamiento a través de Protección Civil hace llegar este material a aquellos sitios en los que pueda hacer falta, por lo que ha agradecido "de corazón" y ha dicho que se siente "orgulloso" de ser alcalde de una ciudad en la que, cada vez que hace falta, "brota el corazón de la solidaridad de nuestros vecinos".



Igualmente, el regidor ha añadido que, junto a la Fundación CB e Ibercaja Banco, el consistorio va a desarrollar una campaña dirigida a canalizar las donaciones que puedan realizar particulares, empresas o instituciones hacia los comedores sociales y, en concreto, para garantizar 150 comidas diarias para las personas vulnerables durante este periodo de confinamiento.



De esta manera, ha manifestado, en Ibercaja se abrirá una cuenta que, en su momento, tendrá un saldo inicial por parte de las entidades promotoras y cualquiera que quiera hacer una "pequeña" o "gran" aportación podrá colaborar a través de este proyecto que dicha entidad financiera ya ha puesto en marcha en su ciudad natal, Zaragoza, y ya han cumplido el primer objetivo planteado y van por el segundo.



Ya en el turno de preguntas e interpelado por la situación del albergue para personas sin techo habilitado en Las Palmeras, ha reconocido que no tiene la información exacta pero que si no ha llegado al "borde" de su capacidad máxima está "a punto", a la vez que ha recordado que el uso del Pabellón Juancho Pérez se ha planteado para separar algún posible de coronavirus.



Así, ha abogado por trasladar al albergue abierto en Don Benito a las personas de otras zonas de la provincia que actualmente se alberguen en Las Palmeras, donde hay unos unos 30 usuarios de Badajoz ciudad, entre 14 o 15 de Mérida y algunos de otros puntos.



SERVICIOS MUNICIPALES



En su intervención, el primer edil también ha hecho un llamamiento porque, según ha explicado, desde principios "casi" de esta crisis sanitaria la empresa municipal de autobuses se ha puesto en contacto con el Gobierno o la Junta de Extremadura para trasladar la "necesidad" que tienen al no encontrar canales para adquirir Equipos de Protección Individual (EPIS) para que los conductores "sigan garantizando el transporte, tan necesario para que la gente se pueda desplazar a su lugar de trabajo".



Así, ha hecho un llamamiento a la Junta, a la Consejería de Transportes y al Ministerio para que "facilite que las empresas que tienen que dar servicios esenciales puedan adquirir o se les pueda dar estos mínimos necesarios" para que puedan seguir dando el servicio, ante lo cual ha reiterado que llevan "casi" desde principios de esta crisis solicitándolos y, a fecha de este viernes, "no" tienen respuesta.



Del mismo modo, Fragoso ha asegurado que el consistorio tiene la "mano tendida" en colaborar con todas las administraciones en aquello que sea necesario, como ha "demostrado" con la citada desinfección de residencias de mayores o con el reparto de comidas de Educación, sobre lo cual ha afirmado que el pasado lunes ayuntamiento y Junta llegaron a un acuerdo para que la ciudad haga este reparto de comida, que podría empezar el próximo lunes a través de trabajadores de ayuda a domicilio o de Protección Civil.



También se les ha pedido, ha concluido, por parte del Gobierno que pudieran colocar unos resaltes en la autovía cerca del nuevo espacio de frontera de forma provisional, y que el Servicio de Vías y Obras ha colaborado en este tema y este viernes se están colocando para facilitar los controles de personas que tienen posibilidad de traspasar la frontera.