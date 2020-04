Ayuntamiento Badajoz impulsa programa de ayudas alimentarias para 56 familias sin ingresos

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha el programa 'ECO' de ayudas a la alimentación para 56 familias sin ingresos, que podrán contar con una ayuda en especie en alimentos a través de bonos que les permitan "sobrellevar estos días de confinamiento en el hogar".

En estos momentos, los expedientes de estas 56 familias están en estudio y "tienen cero euros de ingresos", de manera que mediante este programa se les va a dar una ayuda en especie a través de unos bonos de alimentación articulados a través de una pyme local, Granja El Cruce, para ayudar también a las empresas de la ciudad y en este caso a una que "ayuda" y que "siempre tiene y ha demostrado una solidaridad".

Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa telemática en la que ha avanzado también en materia de Servicios Sociales que el consistorio ha procedido a aprobar un expediente para la concesión de 65.000 euros de ayuda al Banco de Alimentos, al que le corresponderían 17.000 euros, y a los dos comedores sociales de la ciudad entre 36.000 euros para el de la Calle Martín Cansado y 11.000 euros para el de San Vicente de Paúl.

Asimismo, ha ordenado que se proceda al pago del 50 por ciento "por adelantado ya", por lo que "inmediatamente" van a aportar 8.500 al Banco de Alimentos; 18.000 euros al comedor de Martín Cansado y 5.500 euros al de San Vicente de Paúl "como una primera medida de impulso de ayuda a aquellas familias y personas que peor lo están pasando y que requieren del servicio tanto del Banco de Alimentos como de los dos comedores sociales".

En el ámbito de los Servicios Sociales, Fragoso ha agregado además que continúan implementando medidas para hacer más llevadera la estancia en casa y especialmente a los mayores, a los que van dirigidos nuevos vídeos como los preparados por los profesionales de Podología que trabajan en los centros de mayores sobre consejos para el cuidado de los pies; o también de los de Peluquería de estos mismos centros para mantener y cuidar el cabello.

También habrá nuevos vídeos del programa 'La receta de la abuela' o quienes regentan los bares de los centros mayores los han realizado sobre cómo elaborar pinchos y tapas, todo ello para intentar hacer "más divertida" su estancia en los hogares y ante lo cual ha agradecido que estos profesionales dediquen parte de su tiempo a llegar a las casas y cuidar a los mayores, aportando ocio y distracción.

Del mismo modo, ha mostrado su "satisfacción" por el "éxito" de las píldoras o vídeos de las disciplinas de las Escuelas Municipales Deportivas que, en día y medio, han recibido más de 8.500 visualizaciones. Ya en el turno de preguntas e interpelado por la situación de los Servicios Sociales, el regidor ha apuntillado que está trabajando "al 100 por cien" con los nuevos teléfonos habilitados y atendiendo todos los casos que les están llegando, así como que se está procura atender las peticiones que están dentro de las competencias municipales, como las familias que recibirán esta semana las ayudas 'ECO' en alimentación.

BECAS COMEDOR

Interpelado también por si hay novedades en relación al reparto de alimentos a niños con becas de comedor y si han llegado a algún acuerdo al respecto la Junta de Extremadura y el ayuntamiento para los 400 niños que no están recibiendo comida estos días en la ciudad, Fragoso ha reconocido que es un tema que le tiene "francamente preocupado" y que, en su opinión, "se está organizando mal" y está siendo "un desbarajuste".

Así, ha dicho, "no puede ser" que los niños lleven sin colegio desde el 13 de marzo pero que a fecha de 1 de abril "no" haya articulado la Junta de Extremadura, como responsable de ello y que además "ha recibido y recibe" el dinero por parte del Estado para cubrir este servicio, un procedimiento de reparto.

Ha agregado igualmente que a través de la Dirección General de Política Social sí se está cubriendo a unos 215 niños, pero que no hay 400 sino "posiblemente más" y unos 2.000 chavales con becas de alimentación a los que no se les está garantizando por parte del Ejecutivo autonómico la comida, así como que este martes "no tenían ni siquiera el listado definitivo de cuántos niños debían percibir la ayuda".

En todo caso, el regidor ha valorado que este tema "hay que resolverlo ya de forma inmediata" y que, aunque desde la Junta se les ha llamado el pasado lunes diciendo que en "un principio" preveían repartir alimentación dos veces a la semana y con un punto de recogida, el ayuntamiento se ha ofrecido a "intentar ayudar" y a "facilitar el reparto casa a casa" con la ayuda también de Cruz Roja o de voluntarios.

Tampoco comparte que se reparta comida dos veces a la semana y plantea organizar y facilitar mecanismos "más sencillos" con los catering de los colegios.

"Si la Junta no es capaz, evidentemente el ayuntamiento va a ayudar y evidentemente vamos a repartirlo, lo que pido es que lo hagan ya, que empiecen a repartir alimentos ya que es absolutamente necesario, que no hay excusa", ha reiterado Fragoso, para asegurar que, pese a no ser la responsabilidad del ayuntamiento, sí serán "parte de la solución de este problema" que, a su juicio, "les ha desbordado".

DESINFECCIÓN Y RESIDENCIAS DE MAYORES

El alcalde ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las últimas medidas adoptadas por el ayuntamiento "para combatir esta maldita pandemia", junto a cuestiones de actualidad o organizativas que puedan interesar a los vecinos.

En este punto, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la gente dado que el ayuntamiento sigue "con todo el despliegue de desinfección de las calles de la ciudad y de las barriadas" y, como anécdota, ha precisado que los trabajadores que están desinfectando con mochilas lo están haciendo con un producto llamado amonio cuaternario, "todavía más eficiente que la lejía y, además, que es más durable", por lo que permite que la desinfección dure "más tiempo".

Finalmente, ha explicado que este pasado martes ha dado la orden y en la mañana de este miércoles se ha procedido por parte del ayuntamiento a desinfectar los espacios comunes de la Residencia Puente Real II, ante lo cual ha señalado que era "una necesidad urgente de la ciudad" y ha agradecido la colaboración "estrecha y desinteresada" de la empresa San Miguel.

Al respecto, ha comentado que así se lo habían pedido al haber trasladado desde dicha residencia una petición a la Delegación del Gobierno que "en este momento se encuentran desbordados sin capacidad de actuar en más a la vez y de forma inmediata que las residencias que, hasta ahora, el Ejército o la UME está pudiendo atender".

Asimismo, el ayuntamiento volverá este miércoles a aportar material "humilde" como mascarillas, guantes y geles desinfectantes para el Asilo de ancianos de las Hermanitas de los desamparados, la residencia con mayor número de personas mayores residentes de la ciudad con 185, y en relación a lo cual ha pedido "en la medida en la que se pueda" que las administraciones "seamos más ágiles" a la hora de aportar estos materiales, en función de sus responsabilidades, para mantener "aislados del virus" a este colectivo en el que "se está cebando de una forma mucho más agresiva".