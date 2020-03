Los mayores de Badajoz cuentan con una línea telefónica gratuita de atención psicológica

Ep



El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y el Área de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz han puesto en marcha este servicio.



En una rueda de prensa vía streaming, el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, ha dado a conocer nuevas medidas de tipo asistencial puestas en marcha por el consistorio ante el estado de alarma con motivo del Covid-19 o coronavirus, como esta línea de atención psicológica a las personas mayores que viven solas o que necesiten apoyo psicológico "en un determinado momento", y que funcionará de la mano de cuatro profesionales, aunque se podrá ampliar con voluntarios.



En concreto, se trata de cuatro psicólogos del IMSS que, por la mañana y por la tarde, atenderán llamadas "para ayudar a las personas mayores a pasar estos días", para lo cual se ha habilitado, y ha agradecido a Telefónica las "facilidades" y la "agilidad" que se ha puesto para poder dar este servicio, un número de teléfono gratuito, el 900 150 025.



Así, este servicio de atención psicológica a los mayores les atenderá de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, ante lo cual ha agradecido a los profesionales y psicólogos del IMSS y a Telefónica que haya facilitado poder dar este servicio.



Según ha explicado Fragoso, el ayuntamiento está trabajando "para intentar en alguna medida ayudar a sobrellevar estos momentos en los cuales todos, desde nuestra responsabilidad, tenemos que mantenernos el máximo tiempo posible en casa para evitar el contagio del coronavirus", y ante ello ha pedido a los diferentes servicios municipales que lleven a cabo acciones que permitan "sobrellevar mejor esa estancia" en los domicilios al público al que "normalmente" van destinadas sus políticas.



Al respecto, ha manifestado que, "sin duda", los mayores son uno de los colectivos que "peor lo está pasando", por ser uno en el que el virus ataca con mayor virulencia, razón por la cual tienen que adoptar "medidas adicionales a las que ya de por sí la población en general debe llevar a cabo", y que en los mayores se da también la "complicación" de que una parte vive solos, por lo que "se lleva bastante peor este aislamiento domiciliario".



También en materia del IMSS, ha destacado el alcalde, se está trabajando en subir a la red de cara al público con el que normalmente trabaja vídeos para ejercitar la memoria, o relativos a cultura y entretenimiento específico para personas mayores como reportajes o análisis de temas culturales de interés o recetas tradicionales de cocina, como también se han ampliado los talleres de acondicionamiento físico o de bailes regionales.



En este punto, Fragoso ha recordado el teléfono de asistencia del IMSS para personas o familias que necesiten ayuda de cara a intentar canalizarla, como es el 924 21 00 99 que "es verdad que está recibiendo un número importante de llamadas" y ante las cuales se está intentando cubrir todas esas necesidades a través del IMSS, que también cuenta con el correo electrónico imss@aytobadajoz.es para trasladar problemáticas y que sean analizadas por sus profesionales o trabajadores sociales.



JUVENTUD Y RED DE VOLUNTARIADO



Por otro lado y en lo que a Juventud se refiere, Francisco Javier Fragoso ha recordado que están llevando a cabo acciones dirigidas a los jóvenes, como vídeos que se están subiendo a la red con recursos formativos para "facilitar" pasar este tiempo "sin desconectarse" o "aprovechar", para formarse, a la vez que están actualizando "constantemente" su página web con contenidos o noticias de interés para los jóvenes.



Del mismo modo, ha querido agradecer la "multitud" de llamadas que están recibiendo en general el ayuntamiento y él personalmente como alcalde por parte de instituciones, empresas o empresarios que ponen a disposición del consistorio medios con los que pueden contar para poder ayudar.



Ante ello, ha calificado de "necesario" la creación de un vehículo para que "todas estas voluntades de ayuda, de solidaridad" se puedan canalizar y estén a disposición de las actuaciones del ayuntamiento o de los colectivos que están trabajando "a pie de calle con las personas que más lo pueden necesitar".



Así, ha dicho, han creado en la web del ayuntamiento un apartado denominado 'Red de voluntariado ante el coronavirus' en el que se solicita a través de un formulario plantearse ser voluntario o que los empresarios puedan ofrecer medios a disposición de colectivos o de la propia institución municipal, ante lo cual ha valorado que es "una magnífica idea" al poder canalizar estas ayudas y "voluntad de solidaridad" a través de dichos formularios que luego son ordenados para poder distribuir las distintas ayudas.



Ya en el turno de preguntas e interpelado por cuántas peticiones se han recibido hasta el momento en esta Red de voluntariado, Fragoso ha matizado que ha habido ya "muchos ofrecimientos fundamentalmente, no peticiones todavía" y que, desde el consistorio, han querido "instrumentalizar" un mecanismo "fácil" para que todo aquel que quiera pueda colaborar.



NUEVAS MEDIDAS FISCALES



Por último y a preguntas de los periodistas por si hay margen para adoptar nuevas medidas fiscales desde el ayuntamiento, el primer edil ha comentado que están trabajando en ello, pero que "no es sencillo" porque la legislación "es la que es" y "no es falta de voluntad para poderlas tomar".



Desde el consistorio de la capital pacense, ha agregado, "hasta ahora" se han tomado todas aquellas que estaban en su "mano", aunque les hubiera gustado "por ejemplo" que el Gobierno, a la hora de posibilitar el uso de los ahorros de otros años, hubiera permitido a los ayuntamientos destinar dinero a pequeñas empresas y autónomos, o que "incluso" la cantidad de dinero que se permitiera usar a los consistorios fuera "más grande" que 300 millones para toda España.



Una cuantía que, a la hora de repartirla entre diputaciones y ayuntamientos, desconoce si podrán destinar "mucho" a cada institución, por lo que ha hecho un llamamiento para se reflexione y se les permita la posibilidad de introducir bonificaciones o exenciones o poder dar "alguna ayuda directa" a empresas o autónomos "que peor lo estén pasando".



"Nosotros seguimos trabajando para ver, dentro de la legislación que tenemos hoy, sabiendo que el Gobierno no nos ha dado más posibilidades, el poder ver qué instrumentos legales tenemos", ha concluido, a la vez que ha reconocido que le gustaría que "fueran más".