El Ayuntamiento de Badajoz activará a unos 40 policías locales de segunda actividad

El Ayuntamiento de Badajoz activará a todos los policías locales que se encuentran en segunda actividad y cuyas condiciones psicofísicas se lo permitan para que se incorporen al servicio en la ciudad.

"Creo que en este momento tenemos que tener a todo el personal que podamos, en este caso a todo el cuerpo de policía, en disponibilidad de poder llevar a cabo aquellas funciones para las cuales sean encomendadas por parte de la autoridad del mando único que, en este caso, está coordinando todas las acciones policiales", ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa vía streaming.

Una comparecencia en la que el primer edil ha dado cuenta de nuevas medidas adoptadas por el consistorio ante la situación del Covid-19 o coronavirus, entre las cuales ha citado en primer lugar la activación de unos 40 policías locales en segunda actividad porque se necesita "toda la intensidad y todo el trabajo para el momento que tenemos que confrontar".

A este respecto, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que se va a "superar" y "vencer" esta situación, a la vez que ha precisado que es "mucho" el trabajo que se está realizando y que hay que "concienciar a la sociedad en su conjunto" de que hay que tomarse las medidas y recomendaciones "a rajatabla".

"Como siempre vengo a decir, para todo aquello que no sea imprescindible ya con mayúsculas, ni siquiera imprescindible con minúsculas, tenemos que quedarnos en casa, y por lo tanto esa es la recomendación que hay que plantearle a la sociedad en su conjunto", ha reiterado.

Seguidamente, ha agradecido el trabajo que los policías locales, bajo el mando de la Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional, están llevando a cabo, y ha apuntillado que, diariamente, le van informando de cuáles son las actuaciones y que "a nivel anecdótico" en estos días en la ciudad se llevan más de 105 denuncias.

De ellas, 103 son por desplazamientos "no justificados" y tres por la modificación de la Ordenanza que obliga a pasear las mascotas no más allá de 20 minutos y a 150 metros del domicilio.

"Hay que tomárselo muy en serio, no podemos estar en la calle sin justificación, no podemos buscarnos cualquier excusa para no cumplir una medida que es la única medida que va a evitar que este virus se pueda propagar", ha incidido.

De este modo, Fragoso ha reiterado su agradecimiento al trabajo de la Policía Local y al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tiempo que ha recalcado sobre el citado número de denuncias por estar fuera de casa sin motivos justificados que no puede puntualizar desde cuándo se han impuesto, aunque sí ha aclarado que "desde el primer momento lo que se hizo fue avisar a la gente" y que "lo que se está haciendo es mucha labor pedagógica".

"Ya son situaciones muy límites en las que hay que sancionar", ha defendido.

DEPORTE EN CASA

Francisco Javier Fragoso se ha referido a otras medidas adoptadas en aras de hacer "más llevadera" la estancia en el hogar de las personas mayores y de la sociedad en general, que ha calificado como "medidas de acompañamiento" y que incluyen que, a través de la web del ayuntamiento y en concreto del apartado de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), cada tarde a las 18,00 horas se impartan en directo clases de mantenimiento deportivo, acondicionamiento físico, aeróbic o ciclo indoor.

Igualmente y desde la FMD se quiere que, a lo largo de todo el día, se pueda tener acceso a diferentes vídeos de actividades físicas que se pueden realizar en casa, y ha recomendado que se haga uso de los mismos puesto que, bajo el lema 'Yo me quedo en casa haciendo deporte', "también es un servicio público muy importante".

Asimismo y de cara a las personas mayores, Fragoso ha agregado que a través del Facebook o de la página web del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) también se van a subir vídeos y se va a trabajar con clases en directo para que los mayores puedan mantener su preparación física y "sobrellevar con ejercicios sencillos esta etapa dura".

Una actividad que, hasta el momento, se estaba haciendo vía WhatsApp cerrados a los inscritos en las clases de acondicionamiento físico, y que "ahora" se va a hacer en "abierto" para que todos los mayores tengan la posibilidad de hacer estos ejercicios, ha explicado el alcalde, que también ha ordenado la posibilidad de incorporar a la web del IMSS y al Facebook del Área de Mayores vídeos con consejos de la psicóloga del instituto que ayuden a "sobrellevar esta etapa".

TELEASISTENCIA Y AYUDA A DOMICILIO

Ya en el turno de preguntas y preguntado por el mantenimiento del servicio de teleasistencia y el de ayuda a domicilio a los mayores de la ciudad, el regidor ha destacado que desde el ayuntamiento sigue manteniendo la ayuda a domicilio y "evidentemente" se sigue dando el de localizaciones.

No obstante, ha dicho, el servicio de ayuda a domicilio "ha cambiado radicalmente la forma de darlo", entre otras cosas porque hay mayores que han pedido que no les siga dando "por miedo a su propia seguridad", mientras que otros pueden y prefieren ser cuidados por algún familiar.

De esta manera, ha asegurado que a ningún mayor que lo necesite se le suspende la ayuda y que "al revés" se le mantiene, aunque se atiende de forma presencial a 58, y el resto o bien "no lo necesitaban de forma presencial o bien incluso habían renunciado a ella".

También ha subrayado que, diariamente, los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio les llaman para saber cómo están y si necesitan que se les haga la compra o se les vaya a la farmacia "corriendo el mínimo riesgo desde el punto de vista del contagio", ha matizado, así como que diariamente los trabajadores sociales evalúan si hay que cambiar o aumentar el sistema.

Preguntado también por medidas de ayuda para personas con discapacidad o por si habrá voluntariado, Fragoso ha comentado que este último "es muy complicado a priori" porque se ha pedido a la gente que, excepto en situaciones de "extrema necesidad", no se pueda salir a la calle, y a su juicio "no puede estar uno de voluntario, porque entre otras cosas hay que garantizar su salud y la de las personas con las que se relacione", lo cual "lo dificulta en alguna medida".

Ante ello, ha hecho un llamamiento a quienes, debido a su discapacidad o a sus problemas de movilidad, puedan tener dificultades para acceder a servicios "fundamentales" que se pongan en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz, desde el cual intentarán "canalizar la ayuda a través de los mecanismos y recursos que, en este momento, el estado de alarma nos facilita" dado que "la voluntad es que no quede ningún ciudadano sin la ayuda necesaria".

"Esta batalla la vamos a ganar entre todos, pero solo la podemos ganar si nos tomamos en serio todas las medidas y recomendaciones que, por parte de las autoridades se nos trasladan, y todo el mundo poniendo nuestro granito de arena y apoyando y empujando para que la victoria sea cuanto antes y no tarde en llegar y esta situación la podamos normalizar", ha concluido Francisco Javier Fragoso.