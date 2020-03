Ayuntamiento de Badajoz convoca el concurso del cartel anunciador de la Feria de San Juan

La Concejalía de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz ha convocado el Concurso del cartel anunciador de la Feria de San Juan 2020, en el que pueden participar todos los autores que lo deseen, nacionales y extranjeros, sin límite de obra por autor.



En concreto, según las bases del concurso, los trabajos han de ser originales e inéditos, y el motivo de los carteles será plasmar y ensalzar la Fiesta de San Juan de la ciudad de Badajoz, a través de sus principales símbolos arquitectónicos y festivos, así como fomentar el carácter cultural y tradicional de éstas.



A su vez, el certamen estará dotado de dos premios, el primero con un importe de 1.500 euros y un accésit por 600 euros y el plazo de presentación de los carteles empezará a contar desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz y terminará el 4 de mayo 2020 a las 13:00 horas, debiendo ser dirigidos a la Concejalía de Ferias y Fiestas, situada en la Plaza Alta.



El jurado del concurso estará compuesto por personal corporativo, técnicos expertos y de reconocido prestigio en la materia y personas que ejerzan su profesión en temas relacionados con la cultura, arte, diseño o fotografía, según informa el Ayuntamiento de Badajoz en una nota de prensa, en la que ha explicado que los miembros del jurado serán designados a propuesta de la Concejalía de Ferias y Fiestas.



BASES DE LA CONVOCATORIA



Según las bases de la convocatoria, que el Ayuntamiento ha facilitado a los medios, el cartel deberá llevar el escudo de la ciudad y el siguiente texto: 'Feria de San Juan. Del 19 al 27 de junio. Badajoz 2020'.



Han de ser asimismo originales e inéditos, no habiendo sido presentados a otros concursos y que no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas, siendo descalificados quienes no cumplan estas normas.



El cartel deberá estar confeccionado en sentido vertical, con 70 centímetros de altura por 50 centímetros de ancho, incluidos los márgenes si los tuviera.



La ejecución será con cuanta gama de colores se considere, pudiendo emplearse xerografías o adhesivos que redunden en la mayor perfección. Solo se valorarán trabajos presentados en formato digital. A la hora de su reproducción litográfica el ayuntamiento lo hará en cuatricromía.



Los trabajos deberán presentarse sin firmar y montados sobre tablero o bastidor, continúan las bases, que especifican que el autor que resulte ganador del concurso estará obligado a suministrar el arte final en formato digital con una calidad mínima de 300 ppp.



Asimismo, en la parte trasera de los trabajos figurará un lema que servirá para preservar la identidad del autor hasta el fallo del jurado.



Ante ello, cada participante presentará el cartel acompañado de plica cerrada, que contendrá en su interior el nombre, apellidos, domicilio y teléfono y en el exterior se hará constar un título o lema que identificará la obra (el mismo que figure en la parte trasera del trabajo). En el momento de la entrega se extenderá un recibo para poder retirar la obra una vez haya finalizado el concurso.



Finalmente, serán rechazadas todas aquellas obras que no cumplan las condiciones establecidas en las presentes bases. El rechazo motivado será comunicado a sus autores con antelación debida, mientras que los carteles premiados pasarán a propiedad municipal con todos los derechos de libre reproducción y difusión, teniendo en cuenta la Ley de la Propiedad Intelectual.