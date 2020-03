Fragoso trasladará la posible suspensión de eventos en Badajoz según se vaya decidiendo

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha apuntado sobre la posible suspensión de actos o eventos previstos en la ciudad en relación al avance del coronavirus que, "con responsabilidad", se trasladarán las decisiones que se vayan tomando "en cada caso", pero que lo que se consulte desde el consistorio ante Sanidad lo dejarán "por ahora en el ámbito de la consulta".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer ante las declaraciones del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que, teniendo en cuenta el contexto actual, ha trasladado este pasado lunes a los alcaldes extremeños que quieran organizar algún evento o concentración que consulten con las autoridades sanitarias, que estudiarán cada caso concreto.

"Lo que consultaremos lo dejaremos por ahora en el ámbito de la consulta, yo creo que los medios de comunicación y los políticos tenemos una responsabilidad para no extender a la población una situación de psicosis", ha defendido Fragoso.

Así, ha dicho, es "igual" que con respecto a la Feria de los Mayores, prevista para esta semana y finalmente suspendida, la Consejería de Sanidad y el ayuntamiento y, en concreto, el consejero y él mismo personalmente, han estado "mucho tiempo hablando sin estar contándolo", dado que de hacerlo, según ha defendido, lo "único" que contribuían es "a poner nerviosa a la población ante una situación que ya es complicada".

"Me van a permitir que cuando tengamos que trasladarle decisiones en las que hay que trasladar a los ciudadanos, a partir de lo otro estamos haciendo conjeturas que no ayudamos a la tranquilidad ante una crisis que no solo es sanitaria, sino también es informativa", ha expuesto, dado que la población en general "vive con un desasosiego" y, según ha ejemplificado, este lunes había gente haciendo cola con los carros de compra "desabasteciendo supermercados".

De este modo, el primer edil ha insistido en que "no" va a "contribuir a esto" y ha indicado que lo tenga que hacer con el consejero lo hará con él, o aquello que tengan que hacer ayuntamiento y consejería, y a los ciudadanos, "evidentemente con responsabilidad", les trasladarán "las decisiones que se vayan tomando en cada caso".

"El resto", ha sostenido, es "generar un estado de ansiedad" que "no contribuye en nada a sobrellevar esta crisis" que "nos ha venido sobrevenida a todos".

Francisco Javier Fragoso ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras recibir en el salón de plenos del ayuntamiento a los cuatro deportistas badajocenses de entre 9 y 15 años de kickboxing que participarán en el 'Yokoso Open Amsterdam', previsto para los próximos días 20, 21 y 22.

Durante la recepción, en la que han estado presentes también el concejal de Deportes, Juancho Pérez, y el padre de dos de los deportistas, Luis María Álvarez, y los cuatro chavales, el regidor les ha aconsejado que el deporte no les quite tiempo de estudios y que, a la hora de competir, disfruten de este deporte que transmite valores como el respeto a las normas o al contrario.