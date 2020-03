Fragoso justifica suspensión Feria Mayores por dirigirse a público "sensible" al contagio

Ep./Rd.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha justificado la suspensión de la Feria de Mayores que se iba a celebrar esta semana en Feria Badajoz (Ifeba) en que ese trata de un certamen dirigido a miles de personas de la tercera edad, "que es el público más sensible a la hora de poder padecer esta enfermedad" y "la población más sensible al riesgo de contagio" por coronavirus.



A preguntas de los periodistas por la suspensión de la Feria de Mayores, Fragoso ha valorado que "es muy simple", que "no hay que darle muchas vueltas" y que "está claro que hay una población que es una de las poblaciones más sensibles" a la hora de que pudiera contagiarse por coronavirus.



"Parece que el sentido común dice que si en España se estaban tomando medidas de precaución hasta en cuestiones como son la Maratón de Barcelona, o algunas pruebas deportivas importantes imagínense en una concentración en un solo punto de miles de personas que son la población más sensible al riesgo de contagio", ha destacado.



Seguidamente, ha defendido que "simplemente el sentido común y la prudencia" marcan que "no se trataba de forzar la máquina" y ha indicado que ya habían "percibido cierta incertidumbre por parte de los propios usuarios de la feria", de manera que "de buena lid" en una conversación "fluida" entre el vicepresidente segundo y responsable de Sanidad en Extremadura, José María Vergeles, y él mismo, "al final efectivamente la prudencia" les "pedía no asumir y poner en riesgo" a este colectivo.



"Aunque efectivamente no hubiera ningún dato que obligara de forma taxativa a tomar ninguna decisión, o sea no había ninguna situación de riesgo diferente a la que ser consciente de que juntar una feria por la que pueden pasar 20 o 30.000 mayores, que son además la población más sensible a poderse contagiar", ha continuado, para remarcar preguntado por si hay una nueva fecha de celebración que debe pasar esta semana y se debe ver cómo va evolucionando este asunto.



AFRONTAR CON SERENIDAD LA SITUACIÓN



Del mismo modo e interpelado por si podrían suspenderse otras convocatorias previstas en la ciudad, el alcalde ha replicado que "no", que en su opinión "sería un error transmitirle a la gente ese tipo de mensaje" y que, en todo caso, "en su momento cuando haya que tomar una decisión" se hará en función de los datos que se conozcan, dado que se puede generar "una incertidumbre" con la que no se colabora para "poder afrontar con serenidad esta situación".



Una crisis mundial sanitaria, "incluso informativa" y que "tiene muchos matices", ha apuntillado Francisco Javier Fragoso, para quien "sería una irresponsabilidad por parte del alcalde trasladar mucha más incertidumbre de la que hay" y "posiblemente" si hubiera sido la feria de cualquier otro sector en Ifeba "se hubiera celebrado", como la del Mueble o Fehispor, según ha ejemplificado.



Así, ha insistido en transmitir "tranquilidad a los ciudadanos" dado que "no hay ningún dato que plantee que haya que cerrar colegios, hospitales, centros comerciales", junto con que no se puede hacer ni colaborar "a que la sociedad entre en pánico" y se tomarán las medidas que haya que adoptar "en función de cómo va evolucionando la enfermedad vírica" o "de los sectores en los que pueda ser más o menos afectados".



"Pero con normalidad", ha comentado Fragoso a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha presentado los nuevos contenedores para la recogida de aceite acompañado del concejal de Limpieza, Alejandro Vélez.



COMUNICADO DE IFEBA



Precisamente, sobre este asunto también se ha pronunciado, a través de una nota de prensa, la teniente de alcalde delegada de Ifeba, Blanca Subirán, quien ha explicado que la XXIII Feria de los Mayores de Extremadura, prevista del 12 al 15 de este mes, "ha sido suspendida siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes por motivo de la proliferación del Covid-19 y ser las personas mayores un colectivo vulnerable".



Así pues, desde el Ayuntamiento de Badajoz e Ifeba han querido agradecer a todas las instituciones, colectivos, asociaciones, expositores, artistas, restauradores, centros de mayores, institutos, monitores, proveedores y a todas las personas que han participado en la realización de esta edición, y el apoyo, trabajo, esfuerzo e ilusión depositados para que los mayores disfrutaran de la misma.



"En ese sentido, todos, actuamos bajo la responsabilidad de seguir cuidando y protegiendo al colectivo de mayores, y de acuerdo con las directrices de las autoridades regionales y locales responsables y los protocolos establecidos de contención sanitaria, se ha considerado conveniente suspender la feria", ha incidido.

Finalmente, hace hincapié en que volverán a realizar "una gran edición de la Feria de los Mayores en una fecha idónea". "Y les esperamos con la ilusión renovada", concluye la nota.