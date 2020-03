Fragoso dice que propuesta de expulsión de Vox del concejal Alejandro Vélez no es "firme"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha explicado que la propuesta de expulsión de Vox del concejal Alejandro Vélez no es "firme" y ha añadido que, "lo que tenga que hacer el ayuntamiento, que en su momento planteará, lo hará" a este respecto, cuando tenga "una resolución firme del partido".

Así lo ha señalado al ser preguntado por su valoración después de que el pasado jueves entrara en el registro del Ayuntamiento de Badajoz un escrito firmado por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, para informar de que a fecha 21 de febrero ha finalizado el expediente disciplinario por el Comité de Garantías del partido, en el que se acuerda la expulsión de Vélez.

Este último ha insistido este lunes en que sigue formando parte de la formación que lidera Santiago Abascal, sobre lo cual ha sostenido que desde el Grupo Municipal Vox en Badajoz "no se ha cometido nada que vaya en contra de los principios del partido" y que, en todo caso, ha recurrido su expulsión ante el Comité de Garantías.

CINCO DÍAS PARA RECURRIR

Para Francisco Javier Fragoso, "esto es un tema muy simple", "la medida interna de los partidos no puede afectar al devenir normal de una corporación" y "lo que tienen que hacer es en su momento" trasladar las cuestiones "cuando estén en un determinado momento ya de firmeza y de madurez".

Seguidamente, ha explicado que el pasado jueves por la mañana le presentaron un escrito en el que le trasladan que el Comité de Garantías de Vox "había acabado el expediente con una resolución", y que lo trasladó a su vez al concejal de Vox para que le manifestara lo que le tuviera que señalar "antes de trasladarlo al pleno ordinario de la corporación".

En ese momento y a través de su letrado, el concejal de Vox le puso de manifiesto la comunicación que había recibido de su partido, "en la cual le deja claro que es una propuesta de resolución que tiene cinco días naturales para poder presentar el recurso que considere en cada momento", según Fragoso, que ha mostrado su "disgusto" ante el hecho de que "no" le habían "advertido" desde la comunicación que hace el partido que tenía cinco días para recurrirlo.

"Con lo cual quiere decir que si tiene cinco días para poderlo recurrir ante el mismo órgano estamos hablando de un acto que no es firme", ha insistido, para recalcar que el abogado de Vélez también le dijo que, una vez agotada la vía del Comité de Garantías, los estatutos del partido le permiten recurrir ante el Comité Nacional para que esta resolución sea firme.

DIMES Y DIRETES

De este modo, Francisco Javier Fragoso ha expuesto que "lo que tenga que hacer el ayuntamiento, que en su momento planteará, lo hará" cuando tenga "una resolución firme del partido" en lugar de "andar por el medio jugando con dimes y diretes".

"Se me demostró que la resolución no era firme, que habían presentado alegaciones en ese plazo por parte del letrado, y por lo tanto yo no puedo actuar en base a una resolución que no es firme y por tanto no sabemos cómo va a acabar", ha insistido, para comentar que, en el caso de que acaben "dándole la vuelta a la tortilla", no sería "serio" que en cada pleno se tome una decisión de un acto diferente.

A este respecto, ha recordado además que un grupo político ha presentado a la institución un escrito "hurtándole la coletilla final en el que se pone de manifiesto que cabe pie de recurso".

"Porque entonces estamos hablando de algo que no es firme en vía interna, no estamos hablando ya de en vía civil o judicial que uno puede siempre reclamar", ha agregado.

"Estamos hablando en vía interna que el propio escrito al cual el abogado de don Alejandro me hace referencia me deja manifestar de forma clara que no está expulsado definitivamente de su partido, sino que tiene una propuesta de expulsión", ha dicho sobre la propuesta con la que acaba el Comité de Garantías.

Un órgano en cuya resolución da "pie para que en cinco días pueda recurrir ante el mismo órgano", según los estatutos de un partido que marcan que, después un plazo que el regidor desconoce, se puede reclamar además ante el Comité Ejecutivo Nacional de Vox.

SALIDA DE VÉLEZ DEL PLENO

El alcalde ha hecho estas declaraciones al término de un pleno del que el concejal de Vox, Alejandro Vélez, se ha ausentado como medida de protesta por el hecho de que su moción para que los autónomos tengan una plaza o calle en la ciudad no haya ido a pleno, sobre lo cual Fragoso ha dicho que lo respeta, pero que en materia de denominación de calles "no puede estar al debate político cada día" y que en el ayuntamiento hay una serie de nombres de vías ya aprobados "que no tienen ubicación porque no hay calles nuevas".

Ha sumado que hay un "criterio general" de no cambiar nombres de calles por el perjuicio que puede suponer para los vecinos, dueños de locales o escrituras, y que por ello ha invitado a reflexionar a los grupos sobre esta materia dado que, pese a compartir con Vélez que se dedique una calle a los autónomos, puede pasar que tengan tal catálogo de calles aprobado "que las próximas 20 corporaciones no tienen calles suficientes para nominarlas".

Ante ello, ha pedido a Vélez que tenga la oportunidad en los próximos días de seguir hablando con él y explicarle que "no es un problema de quererle hurtar la capacidad de proponer", sino que deben tener en cuenta las "posibilidades reales".

Por último, Fragoso ha agregado que una vez que la concejala de Cultura le traslade ese inventario de calles aprobadas sin ubicación, se sentarán y verán "un escenario" en el que podría haber "excepciones" en el caso de "circunstancias muy particulares por algunos hechos" que pongan de manifiesto "un consenso global en la ciudad".