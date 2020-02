Promedio ofrece a ayuntamientos 875.000 euros para mejoras en redes de abastecimiento

La Diputación de Badajoz, a través del Consorcio Promedio, pone a disposición un total de 874.000 euros en los próximos dos años en materia de renovación de redes de abastecimiento de agua en las 41 localidades integradas actualmente en el servicio provincial.



En concreto, esta cifra se corresponde con dos anualidades de 437.596 euros, según ha avanzado este martes el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en una reunión informativa con los responsables de los municipios beneficiarios.



Así pues, durante su intervención, ha resaltado que se trata de una iniciativa con la cual "Promedio lleva cumpliendo desde hace ya diez años, antes incluso de que se hablara de ellos" con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 6 (agua y saneamiento) y 13 (acción por el clima).



De este modo, cada ayuntamiento decidirá en función de sus necesidades y del importe del que dispone qué obras ejecuta, siempre relacionadas con mejoras de las redes de abastecimiento, y a partir de ahí, la inversión en cada localidad se transfiere a los ayuntamientos a modo subvención a razón de 8 euros por abonado al año, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



"Es el dinero más limpio que podemos enterrar porque permite mejorar la calidad de servicios básicos para la ciudadanía, aunque no se vean esas nuevas infraestructuras", ha destacado Gallardo, quien ha resaltado que "es como la diputación, no se ve, pero se siente".



"NO PERDER UNA GOTA DE AGUA"

Además, el presidente de la Diputación de Badajoz ha aseverado que estas actuaciones van encaminadas a cumplir con la obligación moral de "no perder una gota de agua".



Y es que, cabe destacar que de cada 100 litros de agua se pierden casi 30, por lo que el rendimiento hidráulico se establece en el 71,8 por ciento.



No obstante, de las localidades integradas en Promedio, una decena ha cerrado el último año con unas pérdidas de agua de menos del 20 por ciento, entre las que representa un caso excepcional Esparragalejo, que sólo pierde 4 litros por cada 100.



En relación al pasado año el Plan de Renovación de Infraestructuras Hidráulicas se incrementa en un 8,5 por ciento (34.596 euros más) debido a las incorporaciones de Entrín, Valverde de Leganés e Higuera la Real (que suponen 6987 habitantes más) al servicio provincial de abastecimiento el pasado 1 de enero.



Además, como ha subrayado el presidente, "gracias a la escucha activa hemos mejorado el plan para promover infraestructuras útiles". La principal novedad es la posibilidad de hacer obras plurianuales, de manera que los gobiernos locales podrán agrupar las cuantías económicas que les corresponden para dos años en un único pago o expediente. Esto permitirá ejecutar las obras de mayores dimensiones y con más flexibilidad temporal.



También se ha facilitado la forma de abono de la subvención, de tal forma que hasta ahora se adelantaba un 50 por ciento del importe total a la presentación del proyecto y se transfería el resto al finalizar la obra. Ahora, se abonará el 100 por ciento de la subvención a la presentación del proyecto.



Cabe destacar que en la actualidad, Promedio gestiona en abastecimiento de agua potable en 41 localidades, que aglutinan en total a 81.812 habitantes.