Podemos Badajoz ve "absurdas" las explicaciones de Fragoso sobre el despacho

Unidas Podemos - Izquierda Unida - Equo Badajoz ha tachado de "absurdas" las explicaciones del alcalde Francisco Javier Fragoso sobre los motivos que han llevado al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz a "pedir la expulsión del despacho" que ocupa la coalición.



A su vez, sobre este mismo tema, el Grupo Socialista ha sostenido por su parte que el alcalde "sabe que ha dictado una resolución injusta y arbitraria a sabiendas, con todo lo que eso supone" y que "su único deseo es contentar a Ciudadanos y proteger al edil de Vox".



Así pues, a través de una nota de prensa, Unidas Podemos - IU- Equo ha considerado que, pese a que el alcalde tiene la potestad de organización de los espacios dentro del consistorio pacense "legalmente", esa organización o cualquier modificación que se haga "tiene que responder a unas razones y motivos que no se han justificado a día de hoy", junto con que "además las afectadas han de tener garantías de defensa y derecho a recurrir tales decisiones".



Y es que en su opinión, las justificaciones que "enarbola" el alcalde Francisco Javier Fragoso y el alcalde "por accidente" Ignacio Gragera "para la petición de desahucio del despacho son arbitrarias y caprichosas, alejadas del respeto no solo a las personas que componen el grupo municipal de Unidas Podemos sino a sus votantes y al resto de vecinas y vecinos de Badajoz".



Unos vecinos que "tienen que asistir al bochornoso espectáculo de que los representantes públicos que ostentan el poder, PP y Cs, pisoteen los derechos de un grupo político como Unidas Podemos en su propio beneficio, en vez de usar esos esfuerzos en resolver los problemas de la ciudad", ha agregado.



Igualmente, ha sostenido que Fragoso "miente también al afirmar que Unidas Podemos quiere un despacho más grande", algo que "es falso y lo sabe, pues lo que se solicita es que no se desaloje a la coalición del despacho que vienen ocupando sin incidencias, ellas y sus compañeras desde hace varios mandatos".



"También es falso que la coalición quiera un espacio muy superior al de su representación en las urnas y le recuerda al alcalde que VOX también cuenta con un solo concejal con representación municipal pero disfruta de un espacio que duplica, e incluso triplica, el que tiene Unidas Podemos y no por ello este grupo ha realizado ninguna queja", ha agregado.



SILENCIAR LA LABOR DE LA OPOSICIÓN



Los motivos de este traslado para la coalición que representa Erika Cadenas están claros: "se trata de un intento de silenciar, invisibilizar y dificultar la labor de oposición en el ayuntamiento. La resolución que Ignacio Gragera firmó el martes en ausencia de Fragoso, y para el propio beneficio de su partido, es una auténtica cacicada".



Unidas Podemos ha recordado además a Fragoso que tanto Podemos como Izquierda Unida tienen sede propia en Badajoz y no necesitan espacio en el consistorio para desarrollar sus trabajo político habitual, así como que a día de hoy el único partido que no cuenta con sede propia en Badajoz es Ciudadanos.



"Desde Unidas Podemos sospechamos que quiere instalarla dentro del consistorio y de gratis, a costa del dinero de todas", ha recordado, para referirse a que Vox ha tenido una sede hasta hace poco "que, según denunciaban en las redes sus propios simpatizantes, siempre estaba cerrada".



Del mismo modo, ha tachado de "insultante" que el alcalde "acuse" a Unidas Podemos de no ser demócratas, según él "por no aceptar las decisiones de los órganos competentes", cuando "se les coarta su derecho a la legítima defensa y a recurrir una resolución a todas luces injusta como ésta".



Para Erika Cadenas, Fragoso "se encarga de repartir carnés de demócrata, cuándo él conoce la democracia sólo de oídas pues está acostumbrado a imponer sus decisiones por la mayoría que le dan sus socios de ultra ultraderecha", y "no está para dar lecciones de democracia a nadie, y haría bien en cuidar las formas en los actos administrativos y respetar los tiempos de los procedimientos".



"Si no lo hace, esta ocurrencia de desalojo del despacho de Unidas Podemos será lo que parece: una acción unilateral y antidemocrática cuyo único objetivo es menoscabar y despreciar la labor política y los derechos de este grupo municipal", ha concluido Cadenas.



POSTURA DEL PSOE



Sobre este mismo asunto, el Grupo Municipal Socialista ha señalado en otra nota de prensa a los en su opinión "insultos del alcalde sobre el robo del despacho a Unidas Podemos-IU-Equo", que Fragoso "sabe que ha dictado una resolución injusta y arbitraria a sabiendas, con todo lo que eso supone", y "su único deseo es contentar a Ciudadanos y proteger al edil de Vox".



"Solo así se entiende que haya dictado una resolución injusta. La decisión ecuánime es que el grupo menos votado ocupe el despacho más pequeño. Es decir, Vox. Y eso no es así. Ahora mismo Vox está ocupando el despacho con más metros cuadrados: 44. Una superficie superior a la de otros tres partidos: PSOE, PP y Unidas Podemos-IU-Equo", ha considerado en otra nota de prensa.



A su vez, desde el PSOE han pedido "seriedad" al alcalde que "ahora dice que donde está el concejal y su secretario no es grupo municipal, sino un despacho de la Concejalía de Limpieza" cuando Fragoso "sabe perfectamente que ahí no está ni la sede de Limpieza, ni de Poblados, ni de Parque Móvil".



"Una patraña a la que solo puede recurrir alguien que ha perdido la vergüenza y actúa más como alcahuete que como alcalde", ha expuesto, para criticar que Fragoso, "que es fantasioso y peliculero por naturaleza", "busca argucias y falsedades para ocultar que lo suyo con los despachos es simplemente ordeno y mando y que de ninguna de las maneras piensa poner en su sitio ni a Ciudadanos ni a Vox porque con las cosas del comer no se juega".



"Y en eso el regidor sí que puede dar lecciones", ha agregado el Grupo Socialista, que también ha valorado que a Fragoso "le ha sentado mal la excursión de dos días a Madrid" y "prueba de ello es que ha venido hecho un basilisco dispuesto a demostrar que no hay nadie más listo que él, no solo en Badajoz, sino en 500 kilómetros a la redonda".



Y es que, según el PSOE, "por eso da lecciones" al portavoz socialista Ricardo Cabezas de cómo cuidar su imagen, "él que la tiene por los suelos, que ha dilapidado la herencia recibida, ha utilizado todo el dinero público disponible para sustentarse en la alcaldía y, lo peor de todo, ha demostrado que no sabe ni impulsar ni cuidar la ciudad", ha incidido, junto con que "solo le queda la charlatanería y aprovecharse de las instituciones para sacar tajada".



"¡Qué lejos queda la Universidad y el dar ejemplo sin sonrojarse! Y lo de hablar de trabajadores que no son políticos define sus carencias, en moral y ética", ha concluido el PSOE.