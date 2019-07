Fragoso lamenta retraso del proyecto de la terminal ferroviaria de la Plataforma Logística

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha lamentado el retraso del proyecto para instalar una terminal ferroviaria en la Plataforma Logística de la ciudad, en la que dicha terminal es un "hecho diferencial", además de un elemento "importante" para la primera empresa que se ha asentado en la misma, la multinacional Monliz España.

"Necesitamos tener ya el horizonte y no excusas de cuándo se va a comenzar con la terminal ferroviaria de la Plataforma Logística. Si está el dinero, está el contrato ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos que nos den ya el horizonte, tiren de hemeroteca y verán cómo los plazos que se plantearon para mí que no se están cumpliendo", ha señalado Fragoso.

De igual modo, ha defendido que hay una "diferencia importante" en los plazos aportados en torno a dicho proyecto ferroviario que "pueden generar no ya alarma hoy, pero sí preocupación", que "posiblemente dentro de unos meses sería una alarma".

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del comienzo de la legislatura y ha citado distintos proyectos de futuro de la ciudad, sobre lo cual el regidor ha reconocido que dicha terminal le "preocupa" y es "muy importante porque puede acogotar el futuro de esta ciudad", dado que va con "muchos meses de retraso" y "sin tren no es una Plataforma Logística, es un polígono".

"Y para polígonos no podemos competir porque estamos rodeados de polígonos y posiblemente más baratos", ha apuntillado. De este modo, ha planteado que la plataforma de la capital pacense necesita tener un "hecho diferencial" que le permita la intermodalidad logística y que lleguen mercancías en camiones y puedan salir en tren o viceversa porque "evidentemente esa es la virtualidad: dar servicios logísticos avanzados y para eso necesitamos obligatoriamente tener una terminal ferroviaria".

Una terminal para la cual, ha recalcado, "había dinero desde el que consiguió" el expresidente extremeño José Antonio Monago de fondos europeos con el proyecto 'Conecta Europa' por en torno a 5 millones de euros para dicha terminal valorada en 10 u 11 millones de euros, y en relación a la cual ha agregado que la Junta de Extremadura planteó que encargaba la construcción y el proyecto a Eneco, la ingeniería del Ministerio de Fomento, aportando "unos plazos que no se están cumpliendo".

MONLIZ ARDO PODRÍA ABRIR EN AGOSTO

En su intervención, Fragoso se ha referido a las obras de la nueva planta de distribución de vegetales congelados de Monliz Ardo en la Plataforma Logística, las cuales podrían inaugurarse el próximo mes de agosto.

A este respeto, ha recordado que es la "primera gran instalación" de dicha plataforma, que a su vez es la "primera" instalación logística de la región, "por no decir de muchos sitios de España", en la que "incluso" antes de haber acabado "casi" las obras de urbanización ya se tenía una primera empresa para ubicarse en ella.

"Creo que ese es un símbolo de lo que espera el futuro de la ciudad y de que hay una apuesta real del mundo empresarial por la ubicación logística en este espacio que conformamos Elvas, Campo Mayor y Badajoz", ha valorado, para agregar que, en la parte logística, los empresarios "ya dejan claro que Badajoz es una gran apuesta porque lo demuestran invirtiendo".

Ante ello, ha tildado de "fundamental" la llegada de Monliz Ardo con su próxima apertura en agosto y con quien la Junta se comprometió a que habría terminal ferroviaria que para ellos "también es importante", dado que sin la misma "no podrá ser un tractor para nuevas empresas si se ve que el compromiso de la terminal ferroviaria no se va cumpliendo" o "no se dan pasos", razón por la cual ha insistido en la importancia de "tener ya el horizonte y no excusas de cuándo se va a comenzar con la terminal".