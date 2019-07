Ayuntamiento Badajoz destinará 191.016 euros a ampliación acerado de Avenida Manuel Rojas

Ep

Se trata de uno de los asuntos que han pasado por la Junta de Gobierno Local de este viernes, que ha dado cuenta de varios decretos de alcaldía, uno de ellos la adjudicación de dicha ampliación y el plan de seguridad y salud de este mismo proyecto, junto a un expediente de contratación para suministros de materiales para el mantenimiento de los vehículos de la flota municipal por 72.000 euros y la adjudicación de los servicios de procurador en los tribunales en Madrid y Cáceres.

Gragera ha informado del contenido de la Junta de Gobierno Local, que también ha dado luz verde a la convocatoria del vigésimo concurso de pintura al aire libre de la ciudad, que se celebrará en las mismas condiciones que en años anteriores, y a dos propuestas de gastos de Vías y Obras, una de casi 30.000 euros para el arreglo de los acerados y del perímetro del polideportivo y del Colegio Público de Gévora y otra por 17.000 euros para los acerados de Alvarado.

Ha destacado además que se ha aprobado una propuesta de gasto de Gabinete de proyectos por 4.215 euros por la liquidación de la última fase del proyecto de acondicionamiento de la Perrera Municipal

En el apartado de Asesoría Jurídica, ha resaltado una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz "favorable" al ayuntamiento, contra la denegación de legalización de unas instalaciones existentes en el Campo de vuelo 'Ciudad de Badajoz' que se pedía o solicitaba por parte de los usuarios de la misma y ante la que se opuso el consistorio al entender que "no se cumplía la legislación".

PLAN DE IMPULSO

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por si este año habrá Plan de Impulso, el portavoz del equipo de gobierno ha explicado que están pendientes de la liquidación del presupuesto del año 2018, prorrogado en 2019, que tiene que ir a pleno y que, en concreto, podría abordarse en la Comisión de Hacienda prevista para el próximo lunes, dado que a resultas de la liquidación "se hará o no se hará".

A este respecto, ha indicado que este año se han acometido una serie de gastos como la renovación del alumbrado del Plan Jessica que ha hecho que se supere el techo de gasto, de manera que "es posible" que "no" de "margen" para hacer Plan de Impulso este año, cuya realización dependería además de la elaboración de un Plan Económico Financiero que se debe mandar a su vez al Ministerio de Hacienda.

"Si nos dan el 'ok' podrá haber Plan de Impulso, pero si no nos dan el 'ok' no podrá haber este año", ha expuesto Gragera, para recordar que se trata de "una cuestión puntual simplemente por la inversión tan fuerte que se hizo" con dichos fondos Jessica.

Finalmente, ha puntualizado que, cuando "se pasa" el techo de la regla de gasto "por una cuestión estructural", el Ministerio "obviamente dice que no", pero que al ser una inversión que se podría haber hecho en varios ejercicios y se ha hecho uno "mandando un Plan Económico Financiero es posible" que "admitan" al Ayuntamiento de Badajoz "el poder utilizar del remanente de Tesorería dinero para las inversiones financieramente sostenibles", lo cual también dependería a su vez del tiempo que tenga el consistorio para poder ejecutarlas.