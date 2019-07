El imán Mezquita Badajoz celebra como "paso muy grande" poder enterrar por rito islámico

Ep.

El imán de la Mezquita de Badajoz y delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Adel Najjar, ha celebrado como "un paso muy grande" que puedan enterrar a sus difuntos en Extremadura por el rito islámico gracias al protocolo firmado por la Junta y la Unión de Comunidades Islámicas.



Najjar ha destacado que llevan "20 años reivindicando un derecho legítimo" que es enterrar a sus familias "cerca" de ellos, en Extremadura ya que en "muchos casos" han tenido que "trasladar" a sus fallecidos "fuera de España".



A este respecto, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha manifestado que "este acuerdo firmado con la Consejería de Sanidad supone" para la comunidad musulmana en Extremadura "un avance" y "un paso muy grande" ya que reconoce su "derecho a tener parcelas en los cementerios municipales", ha explicado.



"No pedimos un cementerio propio, pedimos una parcela dentro del cementerio municipal", ha aclarado el imán de Badajoz toda vez que ha añadido que "ahora pues queda la respuesta de los ayuntamientos".



En este sentido, Najjar ha señalado que ya ha solicitado una reunión con el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y ha resaltado que la comunidad islámica en Extremadura "es plural" y "no es fácil trasladar" a sus difuntos.



Además, ha asegurado que "los musulmanes cada vez se sienten más ligados a esta tierra", a Extremadura, porque sus hijos han nacido en ella y "conocen la sociedad donde viven y conviven" por lo que, a su juicio, "no se puede alejarles de sus familiares fallecidos".



Adel Najjar ha relatado que en la región extremeña hay "más de 20 comunidades" musulmanas pero que su "objetivo no es tener 20 parcelas" sino que convocarán una reunión con la comunidad islámica para "tratar las zonas o localidades donde hay población musulmana destacada" como Navalmoral de la Mata, Plasencia o Talayuela en la provincia de Cáceres o Badajoz, Don Benito y Almendralejo en la pacense.



"El caso es dialogar y hablar y esperamos sinceramente tener una respuesta muy positiva porque los musulmanes ya somos tejido social de la sociedad extremeña", ha resaltado Najjar, toda vez que ha añadido que hay 20.000 musulmanes en la región de los que el "50 por ciento son españoles nacidos aquí o nacionalizados".



Finalmente, ha detallado que el enterramiento según sus ritos "consiste principalmente" en "enterrar el cadáver dentro de la tierra en dirección a la Meca", pero ha detallado que "hay una cláusula sanitaria en Extremadura que prohíbe el enterramiento del cadáver en la tierra" por lo que han "acercado posturas" y van a hacerlo en ataúdes, pudiendo ser rellenados con tierra, y luego el mismo "se entierra dentro de la tumba con tierra".



"Lo más importante para el musulmán es tener una parcela y luego hay que adaptarse al reglamento", ha destacado al tiempo que ha indicado que "los musulmanes tenemos que ser conscientes de que vivimos en una sociedad que en su mayoría son católicos o no son musulmanes y nosotros somos una minoría por lo que hay que actuar de acuerdo con la legalidad".