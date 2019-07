Cabezas pide a PP, Cs y Vox "recapacitar" ante 14 liberaciones previstas en Ayuntamiento

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido a Partido Popular, Ciudadanos y Vox que hasta este sábado, cuando se celebra el pleno de organización de la institución, "recapaciten" ante las 14 liberaciones, tres de ellas con dedicación parcial al 80 por ciento, previstas en el consistorio de la capital pacense.

Así lo ha reclamado "sobre todo" al Grupo de Cs, "que es el que tiene la llave" y que "es el que le ha dado el gobierno otra vez" al PP, al tiempo que ha criticado en tono irónico que "querían", "anunciaban y hablaban de esta transición o este cambio tranquilo" en el gobierno municipal y que será un "cambio tranquilo", pero con "los bolsillos llenos, que es lo importante".

"Espero que de aquí a mañana recapaciten, porque lo que se escucha en la calle es que nos están robando, es lo que dice la ciudadanía, y esto lo único que hace es que el ciudadano se aleje aún más de la clase política, esa desafección que venimos padeciendo y sufriendo desde hace muchos años", ha remachado Cabezas, para quien "ahora esta gente la están volviendo a recuperar" y con "esta desfachatez" y "esta sinvergonzonería de este atraco a mano armada al Ayuntamiento de Badajoz".

En concreto y según la propuesta de alcaldía al pleno del ayuntamiento a la que ha tenido acceso Europa Press, se pretende fijar un número de 11 concejales con dedicación exclusiva, incluido el alcalde presidente, y de tres concejales con dedicación parcial al 80 por ciento de jornada; mientras que en materia de puestos de trabajo del personal eventual de confianza o asesoramiento se pretende fijar en 24.

EL PACTO DE LA VERGÜENZA

En declaraciones a los medios, el portavoz socialista ha valorado que "este pacto de la vergüenza" en alusión al realizado entre las citadas formaciones "a lo único que han venido es a repartirse el botín del ayuntamiento".

"Pues me han dado la razón", ha continuado en relación al mencionado número de liberados según la propuesta del "medio alcalde" Francisco Javier Fragoso en aras de "dar estabilidad al tener a todos los concejales de este triacuerdo, de este trifachito, todos liberados", a la vez que aumenta el número del personal de confianza de 19 a 24 "para que todos se queden contentos y tranquilos".

Algo que le "avergüenza" y sobre lo cual ha apuntillado que desconoce "cómo tienen dignidad y decencia para salir a la calle" y mirar a los habitantes de Badajoz a los ojos cuando "lo que han perdido en las urnas lo quieren recuperar con los impuestos de los vecinos de esta ciudad de manera indecente".

"No puede ser, el señor alcalde, el medio alcalde, y sus concejales ahora tienen más liberados que hace unos meses que en la anterior legislatura y aún perdiendo concejales, los cuatro de Ciudadanos pleno al cuatro, venían a regenerar la política y lo que han venido es a corromperse", ha incidido Cabezas, para sostener en relación al concejal de Vox, Alejandro Vélez, y a la fórmula con la que juró su cargo como edil, que "por Dios, por España y por el trinque".

Sobre Vélez también ha expuesto que "llevaba 15 días diciendo 'qué hay de lo mío' y al final ya lo tiene" y que no le "extrañaría nada" que en el ayuntamiento "se volviesen a juntar" el exalcalde de Lobón y candidato a la presidencia de la Junta por Vox, Juan Antonio Morales, y el exalcalde de Guadiana, Antonio Pozo Pitel, ambos exmiembros del PP, y que se les viese "aquí todos juntitos en amor y compaña en unos días".

"Es una auténtica vergüenza, un auténtico despropósito que no se puede consentir", ha insistido.

Al respecto, ha comentado que "intuye" que Morales y Pozo Pitel podrían "venir como asesores de Vox", dado que los grupos municipales de Cs y Vox "aumentan su personal de confianza en cinco", de manera que en su opinión tres corresponderían a la primera formación y dos a la segunda, frente al Partido Socialista con 12 concejales, ganador de las elecciones municipales pero que quedaría con una persona de confianza o Unidas Podemos también con uno.

Así, se ha preguntado "qué despropósito es este" y que "qué caradura más grande cuando encima van a estar liberados los cuatro de Ciudadanos" y "el único de Vox va a tener también liberación y encima dos asesores".

"¿Qué pasa que no tienen trabajo? ¿No pueden acudir a otro centro de empleo? ¿Tienen que venir al Ayuntamiento de Badajoz?", ha recriminado sobre Morales y Pozo Pitel.

MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS

Ricardo Cabezas también ha criticado el estado de mantenimiento de la ciudad y ha manifestado que entiende por qué el "medio alcalde" Francisco Javier Fragoso "no ha venido invirtiendo ni gastando en la ciudad" porque "estaba haciendo hucha para lo que pudiese venir" y esa hucha se va a abrir ahora al suponer, según sus cálculos, en toda la legislatura casi 2 millones de euros "sólo en sueldos en este incremento de liberados y de personal de confianza".

"Insisto, no sé si me van a hacer caso, pero por responsabilidad, por honestidad, por el respeto que se merece esta ciudad que recapaciten, que reconsideren la situación", ha reiterado, para recalcar que la primera modificación de crédito que se va a hacer en el ayuntamiento "es para pagar a todos los concejales liberados" pero no para limpiar las calles, arreglar los acerados o adecentar, cuidar y mantener los parques, jardines o plazas.

Al mismo tiempo, ha explicado que en las negociaciones entre PSOE y Cs, se habló de la posibilidad de que se liberase el edil de la formación naranja, Ignacio Gragera, pero que él no quería para continuar con su despacho de abogados, al tiempo que la idea de los socialistas pasaba por mantener los mismos liberados que el PP, que son siete, más dos medias liberaciones que hubiese sido "una más" y que era "posible" y "factible" porque "no todos los concejales del Partido Socialista vienen a liberarse", sino a "servir y "trabajar por mejorar" la ciudad.

"Vaya con las negociaciones y vaya con la caradura de este chico que ha llegado a la política hace dos días y que a lo único que ha venido es a trincar", ha continuado, para remachar que duda que Gragera vaya a ser alcalde y que desconoce "cómo puede estar callado durante todo este tiempo" y "cómo no le explica a la ciudadanía lo que está haciendo" ante esta "falta de transparencia" y "opacidad en todas estas negociaciones y conversaciones entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox".

Por todo ello, Cabezas ha hecho hincapié en que el voto del PSOE ante estos temas que este sábado se someten a aprobación en el pleno de organización del ayuntamiento será "un no gigantesco", aunque espera que se pueda "evitar" y pide "a estos que venían a regenerar las instituciones y la política como son los cuatro concejales de Ciudadanos que no se corrompan", "que se regeneren" y que trabajen por "limpiar las instituciones" y "abrir el ayuntamiento".

"Tienen tiempo para pensárselo y cambiar de actitud, lo dudo, pero bueno yo la petición la hago", ha concluido, recordando que, junto a la liberación exclusiva, tanto Gragera como Fragoso cobrarán en calidad de diputados provinciales por asistencia a plenos y comisiones.