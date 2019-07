CCOO critica que el Ayuntamiento de Badajoz "no abona" trienios ni cubre la IT

CCOO ha criticado que el Ayuntamiento de Badajoz "no abona" los trienios, la subida salarial pactada, ni cubre la IT a "cientos de trabajadores temporales".

A través de una nota de prensa, el sindicato ha remarcado que lleva años reivindicando y criticando el "incumplimiento" de los derechos laborales básicos, conseguidos por negociación o por sentencia, para todo el personal del Consistorio pacense.

De este modo, ha indicado que, después de haber conseguido que al personal interino e indefinido se le aplique en igualdad de condiciones los derechos laborales básicos, y aquellos recogidos en el Acuerdo Regulador, el Ayuntamiento de Badajoz "mantiene y aviva" las diferencias en derechos laborales con el resto de trabajadores temporales.

Por un lado, según CCOO, el Ayuntamiento pacense "se niega a reconocer y a abonar" la subida salarial aprobada por negociación a los empleados públicas a nivel Estatal de 2018 y 2019 a "cientos de trabajadores y trabajadoras temporales".

Además, ha considerado que es "ilegal" la instrucción interna que el ayuntamiento ha dado a principios de año, "a espalda de los sindicatos" con representación en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, de no proteger al 100 por cien las situaciones de incapacidad temporal por enfermedad o accidente, ni tan siquiera las que sí lo estaban por negociación.

"De manera que estos trabajadores, en vez de mejorar sus condiciones laborales, se encuentran en peor situación que hace un año", ha afeado CCOO.

"Las prácticas ilegales en esta materia son tan graves, que ya varios juzgados han condenado al Ayuntamiento de Badajoz por vulneración de derechos básicos en materia de igualdad (no abono de trienios, despidos improcedentes, fraudes de Ley), llegando incluso a ser derivado el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de Badajoz al Ministerio Fiscal en Enero de 2019 mediante sentencia por dicha ilegalidad.

A pesar de la gravedad de esta situación y sus posibles consecuencias, el Ayuntamiento sigue desobedeciendo e incumpliendo la sentencia en el abono de los trienios", ha añadido.

En esta línea, CCOO ha recordado que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado por este tipo de prácticas al Ayuntamiento de Cáceres, a lo que ha añadido que hay pendiente de resolución "decenas de demandas" de otros trabajadores que "previsiblemente también perderá este consistorio, el cual, ha tenido que externalizar los servicios jurídicos para abordar todas estas denuncias".

En esta línea, el sindicato ha resaltado que, aunque se siguen tramitando denuncias a nivel individual que están dando como resultado el abono de indemnizaciones significativas pagadas con dinero de los contribuyentes, su principal objetivo es que, "en breve y con la nueva corporación", se llegue a una "solución negociada, acorde a la legislación vigente y favorable en todo caso al personal afectado".

"No obstante, si el Ayuntamiento mantiene esta práctica y no regulariza el abono de los trienios, la subida salarial a todos los trabajadores públicos y la protección de la IT al 100% ante una baja que te impida trabajar, CCOO no descarta proceder en vía judicial tantas veces como sea necesario", ha sentenciado.